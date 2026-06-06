Carballo (A Coruña) vivirá siete días de fiesta por San Juan: Baiuca, Panorama y 9Louro, entre otros

Carballo ya tiene todo listo para celebrar uno de los San Xoán más especiales de los últimos años. La localidad presentó este viernes una programación que combina tradición, música, gastronomía y nuevas propuestas pensadas para atraer a públicos de todas las edades, con siete días de actividades que se concentrarán entre el 22 y el 28 de junio.

El alcalde, Daniel Pérez, destacó durante la presentación que el municipio se prepara para vivir "siete días de fiesta" en una celebración que vuelve a apoyarse en el tejido asociativo, cultural y comercial de la villa. Será además el primer San Xoán del regidor al frente del Concello.

Una de las principales novedades llega de la mano de la imagen de las fiestas. El cartel de esta edición ha sido diseñado por la artista carballesa Isa Bermúdez, dentro de una nueva línea impulsada por el Ayuntamiento para encargar cada año esta tarea a creadores locales. La autora explicó que quiso reflejar el carácter mágico de una celebración que forma parte de la identidad colectiva de la localidad.

"La magia seguirá existiendo mientras se celebre el San Xoán", aseguró Bermúdez durante el acto.

Verónica Bolón dará el pregón

Otra de las protagonistas de las fiestas será la investigadora y divulgadora Verónica Bolón Canedo, que ejercerá como pregonera el lunes 22 de junio en la Praza do Concello.

El alcalde destacó tanto su trayectoria profesional como su vinculación con Carballo, considerando que su elección representa el espíritu de unas fiestas que buscan poner en valor el talento local.

Baiuca, Joe Crepúsculo y Panorama City

La música volverá a ser uno de los grandes atractivos de la programación. Entre los nombres más destacados figura Baiuca, que actuará la noche del 24 de junio en la Praza do Concello.

También pasarán por las fiestas artistas como Joe Crepúsculo, Tito Ramírez o 9Louro, además de bandas como León Benavente, Charlie Tiburona y Mentah dentro del Festival Rockin', previsto para el sábado 27.

En el apartado de verbenas destacan formaciones habituales de las grandes fiestas gallegas como Panorama City, Os Satélites, Compostela, Última Legión o Ráfaga.

Un festival pensado para la juventud

La programación incorpora este año una de las demandas más repetidas por la población joven. Se trata del Balsiña Fest, una nueva propuesta impulsada por el Concello junto a jóvenes y hosteleros locales que celebrará su primera edición el 13 de junio.

El concejal de Juventud, Daniel Barreiro, explicó que el objetivo es ofrecer un espacio específico para este público y ampliar la oferta de ocio vinculada a las fiestas.

La noche más esperada

Como marca la tradición, el momento más multitudinario llegará el 23 de junio. El Rego da Balsa volverá a convertirse en el epicentro de la celebración con la gran sardiñada popular, que este año incorporará también raciones de churrasco.

A medianoche tendrá lugar la quema de la cachela diseñada por Maximino Pazos, uno de los actos más simbólicos de las fiestas, antes de que la celebración continúe con música hasta la madrugada.

El programa se completará con pasacalles, actividades infantiles, conciertos, espectáculos de circo, la tradicional Danza de Cabezudos, la Festa do Bosque y el ya clásico Campeonato Mundial de Bajada de Barcos de Papel, que alcanzará su edición número 104.

Con todos estos ingredientes, Carballo encara un San Xoán que busca mantener vivas las tradiciones mientras incorpora nuevas propuestas para seguir creciendo como una de las grandes citas festivas del verano gallego.