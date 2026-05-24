El pueblo ideal para una escapada: Conjunto Histórico y Paraje Pintoresco y un castro datado entre los siglos II y V

Son muchos los municipios de Galicia que cuentan con la distinción de Conjunto Histórico-Artístico por disponer de bienes inmuebles con gran valor histórico, arquitectónico, artístico o cultural.

Uno de estos lugares es Castro de Rei (Lugo), que fue declarado Conjunto Histórico y Paraje Pintoresco en 1971. Destaca por albergar un castro datado entre los siglos II y V d.C., y un castillo levantado en el siglo XVI.

Castro de Rei, conjunto histórico desde 1971

Laguna de Caque, Castro de Rei (Lugo) castroderei.gal

Castro de Rei es uno de esos lugares de la Terra Chá que enamoran a toda persona que lo visita. Rodeado de llanuras, humedales y lagunas que dan refugio a numerosas aves acuáticas, el municipio conserva un paisaje lleno de vida.

El gran símbolo de la villa fue su castillo, levantado en el siglo XVI y origen del nombre y escudo de Castro de Rei. Aunque desapareció en 1941, aún hoy pueden verse restos de las antiguas murallas que recuerdan la importancia estratégica y cultural de este lugar, declarado Conjunto Histórico y Paraje Pintoresco en 1971.

La huella del pasado también se aprecia en las numerosas mámoas, todas ellas de 4000 a 5000 años, situadas en zonas como Rozas, Loentia, Ansemar, Riberas de Lea (en el límite con Otero de Rei), y en otras parroquias allanadas a consecuencia de trabajos agrícolas.

El precioso puente Duarria también es excepcional. Por él debía pasar una vía romana que iba de Lucus Augusti a la costa. También hay varios castros repartidos por el municipio. Entre todos ellos destaca el Castro y Museo de Viladonga, auténtico emblema de Castro de Rei y uno de los grandes referentes arqueológicos de Galicia.

Castro de Viladonga, símbolo del municipio

Viviendas prerromanas viladonga.xunta.gal

El Castro de Viladonga es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Galicia y un auténtico símbolo de Castro de Rei. Situado sobre una colina desde la que se contemplan gran parte de la Terra Chá lucense, destaca por su buen estado de conservación y por mostrar con claridad cómo eran los antiguos castros del noroeste peninsular.

El recinto cuenta con varias murallas y fosos defensivos que protegían la croa central y los espacios exteriores. En su interior se descubrieron viviendas, almacenes, corrales y construcciones de uso comunitario, organizadas en pequeños barrios unidos por calles y caminos.

Las excavaciones realizadas desde 1971 sacaron a la luz miles de piezas arqueológicas que demostraron la gran importancia del lugar, especialmente entre los siglos II y IV d.C., en plena etapa galaico-romana.

Museo arqueológico del Castro de viladonga.turismo.gal

Gracias a estos hallazgos, Viladonga se convirtió en un lugar clave para comprender la evolución del mundo castreño tras la llegada de Roma. Por todo ello, fue declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia en el año 2009.

Junto al yacimiento se encuentra el Museo do Castro de Viladonga, inaugurado en 1986, donde se conservan y exponen muchos de los objetos encontrados durante las excavaciones.