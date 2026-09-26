Compostela Street cierra su II edición en Santiago con cifras récord y más de 12.000 visitantes

La segunda edición del festival Compostela Street celebrada los días 18, 19 y 20 de septiembre, cerró sus puertas superando las cifras del año anterior.

La gran novedad de esta edición fue el debut del Campeonato Internacional de Freestyle Football, donde Anto Sanz se alzó con el primer puesto, marcando un hito en este encuentro de referencia que llenó de talento, arte y deporte el Campus Universitario de Santiago de Compostela.

El evento superó con creces el éxito de su primera edición, logrando atraer a más de 12.000 visitantes y contando con la participación de cerca de 600 competidores. Este crecimiento exponencial contó nuevamente con el apoyo fundamental de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, consolidando el festival como una cita imprescindible en el calendario urbano nacional e internacional.

Arte, Adrenalina y Persecuciones

Las disciplinas artísticas y las nuevas tendencias deportivas fueron las grandes protagonistas de estas jornadas. En el certamen 'Sabotaxe Batalla de Muralistas', el talento internacional se impuso con la victoria del artista Nsue (Guinea Ecuatorial), que se hizo con el primer premio.

Por su parte, la tensión y la velocidad reinaron en el campeonato ranked ChaseOff de World Chase Tag (conocido como el popular pilla-pilla con obstáculos), donde Blast París se coronó como ganador absoluto de la prueba, mientras que el conjunto español Raptors se llevó el trofeo que los acredita como líderes de la liga nacional de Chase Tag, apoyada por Deportes de la Diputación de A Coruña.

Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar en Breaking

Por segundo año consecutivo, la capital gallega acogió el Campeonato de España de Breaking.

La hazaña femenina: La ourensana Mini Ali brilló con luz propia al proclamarse nuevamente campeona de España , un título que suma a su palmarés y que precede a su participación en los próximos meses en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 , donde representará a España por primera vez en la historia de esta disciplina en nuestro país.

, un título que suma a su palmarés y que precede a su participación en los próximos meses en los , donde representará a España por primera vez en la historia de esta disciplina en nuestro país. Categoría Bboy Pro: El madrileño Lukas se mantiene invicto un año más y se llevó la medalla de oro tras una final muy ajustada y de altísimo nivel contra el veterano Bboy Grazy (Madrid).

se mantiene invicto un año más y se llevó la medalla de oro tras una final muy ajustada y de altísimo nivel contra el veterano (Madrid). Nuevas generaciones: El talento emergente quedó demostrado con los oros de Teo Bboy en la categoría Youth, del malagueño Samuelf, que conquistó el podio en su respectiva categoría, y de la Bgirl I-One (Vigo), que logró el primer puesto en Kids.

Esta prueba de Breaking nacional, amparada por la FEBD, es un hito anual que acoge el Compostela Street gracias al apoyo de la Secretaría Xeral para o Deporte y de la Diputación de A Coruña.

Además, la Liga Xunta de Galicia de Break celebró su gran final en el último día del festival, configurando el cuadro de honor autonómico: Bboy Amor (Neda) se elevó al primer puesto del ranking en la categoría avanzada; la Bgirl Ari (Vigo) dominó la categoría intermedia; y la Bgirl Nixie (Vigo) logró el liderazgo del ranking en la categoría de iniciación.

Monopolio en Skate y Fuerza en Street Workout

Si hablamos de Skate, el nombre propio de esta edición fue Luis Cabarcos. Llegando con la inercia de alzarse recientemente con la medalla de bronce en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026, el skater firmó un espectacular doblete en la jornada del sábado: ganó el premio Best Trick y la medalla de oro en la categoría absoluta del Open Gallego de Skate. El podio dejó un hueco también para Mateo Sampedro con el oro en la categoría Sub15, mientras que la mención especial fue para Lucía Couñago en Best Trick.

El estilo y la técnica del freestyle se pusieron a prueba en el Open Nacional de Street Workout, que dejó el oro en manos de Tomé Maseda tras superar una final dificilísima contra Osi Lago.

En el Torneo de Basket 3x3, la competición se cerró con la entrega de premios a varios equipos destacados en las diferentes categorías, con los siguientes resultados: en categoría sénior masculino, Amigos & Roque se llevaron el oro; en U17 masculino, Fornitos y Adc 2+1 se hicieron con el oro; en U15 femenino, el oro fue para Las Lesionadas; y en U13 ocuparon el primer puesto masculino Triple Amenaza y Trapalleiros, mientras que en femenino fueron Adc 2+1 y Las Veraneantes.

Profesionales de Élite y una Oferta para Toda la Familia

El Compostela Street Festival es un evento multidisciplinar de cultura, deporte, arte y música urbana que no solo hace destacar el talento local, sino que también atrae a profesionales de alto nivel. En esta edición se dio cita un espectacular equipo técnico:

Max, conocido por ser el speaker de Breaking de los recientes Juegos Olímpicos de París, fue la voz del Campeonato de España de Breaking, que contó además con un equipo de jueces de primer nivel.

Jurado de lujo en el Freestyle Football: La mesa estuvo formada por el estadounidense Patrick Shaw (actual subcampeón del mundo), Sergio Sánchez (el freestyler oficial del Real Madrid) y el sevillano Pulga, quien acaba de recibir el premio al mejor truco del mundial de la disciplina.

El Street Workout estuvo capitaneado por Adrián Moreno (Toledo), referente internacional de esta disciplina en la modalidad de Freestyle, y muchos otros artistas y deportistas de élite formaron parte del staff de las distintas pruebas a lo largo del fin de semana.

Más allá de la alta competición, el festival destacó por su ambiente inclusivo, con participación de deportistas en silla de ruedas en las competiciones de Breaking y Skate y con la actuación de Freestyle People en las Batallas de Freestyle.

El festival repitió formato con 2 noches de conciertos durante las jornadas del viernes y sábado, reforzando la agenda con actuaciones de artistas gallegos urbanos de referencia como LG1DO, XMaseda, Lil Sam o Xián Pais, y también artistas de talla nacional como Faenna y Santa Salut.

Gracias a las iniciativas de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Santiago y al apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Xuventude y de la Secretaría Xeral da Lingua, se logró ampliar significativamente la zona destinada al muralismo y al Kids Area, con talleres participativos.

Actividades como tattoo, stencil, subsoccer, beatbox, breaking e incluso un estudio de grabación congregaron a un gran número de familias que se acercaron durante las jornadas de mañana, demostrando que la cultura urbana es un movimiento integrador, vivo y para todos los públicos.