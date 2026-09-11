Ha llegado a Jysk un mueble para TV con cajones para ahorrar espacio: en color roble natural y hasta 60 kg de capacidad

Ahorrar espacio en casa es fundamental cuando no tienes una mansión. Los organizadores colgantes, así como los muebles con almacenamiento oculto son perfectos para aprovechar al máximo el espacio disponible.

En Jysk encontramos infinidad de artículos que cumplen estas características, a los que se suman muebles para TV con una gran capacidad de almacenamiento para mantener el salón siempre ordenado y despejado.

Rebajado a 115 euros hasta este día de septiembre

Si hablamos de tiendas que están triunfando, una de ellas es Jysk. La cadena destaca por sus buenos precios y su amplio catálogo y, ahora, tiene rebajado un mueble perfecto para colocar la televisión por menos de 150 euros.

Decorar una casa no suele resultar barato, pero aprovechar las ofertas permite hacerlo por mucho menos. Un ejemplo perfecto es este mueble de Jysk, disponible por 115 euros e ideal para renovar el salón sin gastar demasiado.

Su precio habitual es de 149 euros, pero con la rebaja del 23% se queda en 115 euros. Eso sí, este precio solo es válido hasta el 20 de septiembre, por lo que conviene adelantar las compras para aprovechar la oferta.

Sus medidas son de 180x43x40 cm. Ref: 3620279 Jysk

El modelo 'Mueble TV Alsted', con número de referencia 3620279, es un mueble de una sola puerta dos cajones, en color roble natural, que aporta un toque de elegancia al salón. Sus medidas de 180x43x40 cm permiten colocar cómodamente la televisión y otros elementos decorativos.

Sus cajones, que se abren mediante un sistema de presión y no necesitan tiradores, son perfectos para mantener el orden y almacenar juegos de mesa, consolas, libros, juguetes o cualquier otro objeto que queramos tener a mano.

El mueble pesa 40 kilos y soporta una carga máxima de 60 kilos. Se entrega desmontado, aunque Jysk incluye las instrucciones necesarias para facilitar el montaje. Además cuenta con la certificación ambiental y sanitaria FSC, un sistema que garantiza que los materiales del mueble provienen de bosques bien gestionados.

"Estamos muy contentos con la compra"

"El mueble es realmente precioso, tiene un aspecto estupendo, es de buena calidad y fácil de montar. ¡Lo recomiendo encarecidamente!", señala un cliente de Jysk.

Otros indican: "Resistente y con un aspecto estupendo"; "estamos muy contentos con otra compra de la serie Alsted. Fácil de montar y de buena calidad"; "por el precio que tiene, ofrece una excelente relación calidad-precio".

Para comprobar su disponibilidad en tienda, basta con hacer clic en el botón 'Click & Collect' e introducir una ubicación (ciudad, dirección o código postal). Si el producto está disponible, aparecerá el número de unidades disponibles.