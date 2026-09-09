Feijóo, dispuesto a conocer a su 'doble' estadounidense: "Si viene a Madrid, encantado de charlar con él"

En los últimos días se ha hecho muy viral en redes sociales Cash Stevens, un músico estadounidense, concretamente de Atlanta, que comparte distintos vídeos en los que muestra su faceta como cantautor y guitarrista. Sin embargo, no han sido sus canciones las que le han llevado a acumular miles de reproducciones, sino su enorme parecido físico con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Los vídeos de Cash Stevens no tardaron en llenarse de comentarios en castellano de usuarios sorprendidos por el parecido entre ambos. Incluso, el propio artista se percató y decidió tomárselo con humor, publicando algún vídeo jocoso: "Alberto Núñez Feijóo, are we identical twins separated at birth?" (¿somos hermanos gemelos separados al nacer?).

La respuesta de Feijóo al artista estadounidense

Alberto Núñez Feijóo también se ha sumado a la conversación que ha generado en redes sociales el enorme parecido que muchos usuarios han encontrado entre él y Cash Stevens. Durante su visita a Espejo Público, donde acudió para analizar la actualidad política junto a Susanna Griso, el presidente del PP, respondió con humor a las preguntas sobre el músico estadounidense.

La cuestión surgió en la sección 'Pregunta del becario', donde Feijóo fue interrogado sobre si estaría dispuesto a cantar junto a Stevens: "Sí, a mí me gusta cantar", reconoció el líder popular, aunque rápidamente matizó que no se imagina compartiendo escenario con él: "Pero yo no cantaría".

Feijóo responde a 'la pregunta del becario' sobre su doble estadounidense:



🗣"A mí me gusta cantar, pero yo no cantaría"https://t.co/mDECCWjIyh — Espejo Público (@EspejoPublico) September 8, 2026

También aprovechó para bromear sobre su parecido físico con el artista. "Si tuviese un desprendimiento de retina y le quitas las gafas, pues igual", afirmó entre risas, destacando que Stevens "es un tío simpático". Respecto a sus gustos musicales, explicó que Luis Eduardo Aute y Joaquín Sabina son los cantautores que lo han acompañado.

La conversación terminó dejando abierta la posibilidad de un encuentro entre ambos. "Lo que está claro es que parece ser que va a venir en abril a Madrid, y yo, si viene en abril a Madrid y quiere tener una charla conmigo, encantado", ha asegurado Feijóo.