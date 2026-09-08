El Mercado das Nubes regresa este otoño a A Coruña con más de 65 propuestas

El Mercado das Nubes regresará a A Coruña este otoño con una nueva edición que reunirá compras, gastronomía y música en pleno centro de la ciudad. La cita se celebrará del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el Mercado Municipal de San Agustín.

Después de su edición de verano, el mercado volverá con más de 65 participantes entre marcas, pequeños emprendimientos y proyectos vinculados al arte, el diseño o la decoración.

La iniciativa mantiene así su apuesta por un formato de mercado urbano basado en el consumo sostenible y responsable, al tiempo que busca dar visibilidad al talento y a proyectos que trabajan desde la creatividad, la ecología y la proximidad.

Música y sesiones vermú

Las compras no serán las únicas protagonistas durante el fin de semana. La programación incluirá cuatro actuaciones musicales, repartidas entre sesiones vermú y propuestas de tardeo.

La gastronomía también tendrá su espacio de la mano de la Asociación Coruña Cocina y Estrella Galicia, que ofrecerán las tapas del mercado acompañadas de diferentes maridajes.

De esta forma, el Mercado de San Agustín volverá a convertirse durante tres jornadas en punto de encuentro para descubrir nuevas marcas y propuestas creativas, pero también para disfrutar de música y gastronomía.

Horarios del Mercado das Nubes

El mercado abrirá sus puertas el viernes 9 de octubre de 17:00 a 21:00 horas. El sábado 10 podrá visitarse de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 11 permanecerá abierto de 11:00 a 18:00 horas.