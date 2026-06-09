Un hincha inglés elige Estrella Galicia para su reto en el Mundial: beber una cerveza por cada país eliminado

Gus Hully (este es el nombre que utiliza en redes sociales) es aficionado al fútbol y a la cerveza. Cuando en 2022 se disputó el Campeonato del Mundo en Qatar afrontó un reto cervecero que repite ahora con el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México: beber una cerveza de un país cuando queda eliminado. La que eligió de España en cada torneo es de la misma marca: Estrella Galicia.

Hace cuatro años el inglés Gus se bebió su lata o botella de Estrella cuando España cayó en octavos frente a Marruecos; ojalá que este verano cuando se decida la final del Mundial más largo de la historia este hincha haya bebido las cervezas de 47 países menos el brebaje gallego que representa a España en su desafío particular.

Gus ya ha recopilado los envases llenos de las 48 cervezas que representan a las selecciones participantes en el Mundial que arranca esta semana y se ha fotografiado junto a las botellas y las latas para subir la imagen a las redes. Con una jarra en una mano y la señal de la victoria en la otra, este aficionado ha situado el envase de Estrella Galicia en una esquina de la fila superior.

A beer from all 48 countries playing at the 2026 World Cup in Canada, Mexico and the USA. Here we go! pic.twitter.com/FgaCSTTyR6 — Gus (@ballstothis) June 8, 2026

En la foto de hace cuatro años, cuando al final se bebió 31 cervezas (las de todos los países menos la de la campeona Argentina), la botella de Estrella no estaba tan visible y aparecía algo tapada por otros dos envases.

Quilmes representa a Argentina en el Mundial personal de Gus Hully, Signature Brew Roadie a Inglaterra, Super Bock a Portugal, Augustiner Lagerbier Hell a Alemania y PBR a Estados Unidos, entre otras cervezas de todo el mundo.

Cualquier país tiene su propia cerveza, una bebida universal que elige nombres tan curiosos como Petra, Montana Blonde, Club, Fizzin Pineapple o Sarbast para representar a Jordania, Curaçao, Ghana, Qatar o Uzbekistán.