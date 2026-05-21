Estos son todos los planes de Santiago de Compostela que no te puedes perder este fin de semana

Estos son todos los planes que no te podrás perder este fin de semana en Santiago de Compostela

El penúltimo fin de semana de mayo se estrena en Santiago de Compostela con un concierto inédito de 091, que estará seguido por el de Sílvia Cruz Pérez. A lo largo del fin de semana también podremos asistir a diferentes shows en directo, como el de GER o Millán Salcedo.

Sin embargo, durante este fin de semana las protagonistas serán las ferias y las fiestas: la Festa do Banquete do Conxo, la Feria del Libro Antiguo de Santiago, la Festa da Língua da Semente y hasta una nueva edición de Retromanía.

Conciertos del fin de semana

Sílvia Pérez Cruz se subirá al escenario del Auditorio de Galicia este fin de semana

Los protagonistas de los conciertos de este fin de semana serán 091, la mítica banda de rock granadino, y Sílvia Pérez Cruz, una de las voces más destacadas del actual panorama musical español e internacional.

El jueves 21 a las 20:00 horas empezamos a calentar motores para el fin de semana con una cita musical de lo más especial en la sala Capitol, pues será donde se presentará 091, el reconocido grupo de rock clásico con origen en Granada. Este 2026 regresan con más fuerza que nunca para presentar su nuevo trabajo: Espejismo nº9.

El sábado 23 a las 20:30 horas en el Auditorio de Galicia de Santiago podremos disfrutar de un gran concierto de Sílvia Pérez Cruz. Tras sus colaboraciones con el cantante portugués Salvador Sobral y su conocidísima colaboración con Rosalía en su nuevo álbum: La Rumba Del Perdón, se embarca en una gira nacional para presentar en vivo su nuevo álbum: Oral-abisal.

El sábado 24 a las 21:00 horas se subirá Rodrigo Ramos al escenario de Modus Vivendi para presentar en vivo su nueva versión Milonga de ollos dourados, una revisión actual y traducida al gallego del conocido clásico de Alfredo Zitarrosa. Si todavía no lo conoces, esta es tu oportunidad para enamorarte de su carisma en directo.

Festa do Banquete de Conxo

Cartel de la edición de 2026 del Banquete de Conxo en Santiago de Compostela

El viernes 22, sábado 23 y domingo 24 se celebrará la edición anual del Banquete de Conxo, la feria que convertirá la capital compostelana en un gran espacio de encuentro alrededor de la memoria, cultura, música y naturaleza.

La programación de la Fiesta do Banquete de Conxo es la siguiente:

Viernes 22

11:00 horas - Pequeno Banquete

Representación teatral sobre el Banquete de Conxo a cargo de Quinquilláns

Música de Uxía Lambona y la Banda Molona

19:30 horas - Obradoiro de cantos de taberna

21:00 horas - Cantos de taberna en los bares del barrio

Sábado 23

11:00-14:00 horas - III Carreira de orientación Bosque do Banquete

12:30 horas - Ruta cultural As voces do bosque. Un paseo cultural pola histórica carballeira de Conxo , guiada por Henrique Alvarellos

, guiada por Henrique Alvarellos 13:00 horas - Sesión vermú con actuaciones de Acid Roots y W3ird Nois3

con actuaciones de 17:00 horas - Henriko (Circo Cambuche)

(Circo Cambuche) 18:00 horas - Bloco de la Escola Latexo Percusión de Vidán

19:30 horas - Canto Fraterno

21:00 horas - Festa da Poesía

Domingo 24

11:00 horas - Desfile teatral Alá van estudantes e artesáns

Acompañamiento musical de Luis O Caruncho y Lupe Blanco

13:45 horas - Pregón de la Fiesta del Bosque

14:00 horas - Continuación del desfile teatral Baixamos ao bosque do Banquete

14:00-19:00 horas - Fotocol

14:15 horas - Bienvenida y recreación teatral del Banquete de Conxo

15:00 horas - Comida y romería popular

Feria del Libro Antiguo de Santiago

Cartel de la 35.ª edición de la Feria del Libro Antiguo de Santiago

La Feria del Libro Antiguo de Santiago dio inicio el pasado 14 de mayo y continuará hasta final de mes, más concretamente hasta el domingo 31.

Durante estas dos últimas semanas restantes, los visitantes podrán disfrutar del espacio de la Alameda y sus alrededores, que han sido convertidos en un espacio de encuentro en torno a los libros, historias y ediciones que ya no están disponibles en las librerías.

Los horarios serán de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Festa da Língua da Semente

Cartel del evento solidario Festa da Língua da Semente Escolas de Ensino Galego Semente

El domingo 24 a las 18:00 horas se celebrará en el Auditorio de Galicia de Santiago la Festa da Língua da Semente, un evento solidario organizado por las Escolas de Ensino Galego Semente, que promueven una educación centrada en el individuo, multilingüe, inclusiva, laica e innovadora.

La jornada fusionará intervenciones institucionales con actuaciones musicales de relevantes nombres del panorama musical gallego como Sés, Mondra, Ukestra do Médio, As Bouba, a los que se sumará Peter Punk y la Regueifa Tour para darle un toque humorístico a esta fiesta.

El precio de las entradas es un donativo de tan solo 8 euros. ¿Te apuntas a esta cita solidaria?

Teatro del fin de semana

'ALICIA WANTS TO' es una de las obras de teatro que será representada este fin de semana Bengala Teatro Físico

¿No sabes qué hacer este fin de semana y te encanta el teatro? En Quincemil hemos hecho una selección de tres obras teatrales que no te dejarán indiferente:

Jueves 21 a las 20:30 horas en el Teatro Principal - Alicia wants to es una obra de teatro protagonizada por Alicia, una joven con problemas de drogadicción y un posible abuso. El público tomará un papel activo y la ayudará a tomar decisiones a lo largo de la representación teatral.

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 18:00 horas en el Salón Teatro - Somos os Monstruos de CDG, teatro gallego que narra la historia de dos hermanos, quienes salen a jugar al anochecer y se pierden en un bosque quemado. ¿Podrán convivir con las sombras durante una noche entera?

Sábado 23 a las 20:30 horas en el Teatro principal - Contra Ana, obra de autoficción que narra la lucha de la autora, Alma García, contra el trastorno alimenticio de la anorexia.

Espectáculo Preguntamelón de Millán Salcedo

El gran cómico Millán Salcedo vuelve a los escenarios y hace una parada en la ciudad compostelana

El viernes 22 a las 21:00 horas en el Teatro Compostela tenemos cita con Millán Salcedo, quien presenta su nuevo show Preguntamelón, un viaje a través de la mordacidad y la chispa que tan bien caracteriza a nuestro cómico.

Durante este espectáculo, Millán Salcedo se subirá al escenario junto a un presentador-periodista que añadirá dinamismo y estructura al espectáculo. Y durante una hora completa el público podrá disfrutar de anécdotas y confesiones tan surrealistas que les costará hasta creérselas. ¿Os apuntáis?

O Paseo do Tapeo de Área Central

La edición de 2026 de O Paseo do Tapeo culminará este fin de semana Área Central

Durante este fin de semana disfrutaremos de las últimas jornadas de O Paseo do Tapeo, una ruta gastronómica en la que se podrá visitar los nueve locales del centro comercial Área Central para probar -y votar- las 15 diferentes tapas que participan en la ruta.

Si necesitas más información puedes hacerle una visita a la página web de este evento.

VO Vehículo de Ocasión de Amio

Cartel del evento automovilístico VO Vehículo de Ocasión en Amio

El jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 tendrá lugar la 17.ª edición de VO Vehículo de Ocasión en el recinto ferial de Amio.

El evento constará de más de 800 vehículos de ocasión y kilómetro cero provenientes de concesionarios oficiales. Todo aquel que se pase por la feria podrá disfrutar de grandes descuentos de liquidación y todas las garantías del mercado.

El horario será de 10:00 a 20:00 horas todos los días. La entrada tendrá un coste de 4 euros, exceptuando los menores de 12 años, que podrán acceder gratis.

Espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también de GER

GER presentará este sábado su nuevo show en directo GER

El sábado 23 a las 20:00 horas podremos disfrutar en directo del humor y mamarrachismo de GER, quien trae hasta el Auditorio Abanca el espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también.

Un show muy personal, donde GER nos hablará de su día a día y exagerará cada situación con ese mismo tono que viralizó sus mini-monólogos en las redes en 2020.

II Retromanía

La feria Retromanía vuelve con su 2.ª edición a Área Central

Desde el jueves 21 hasta el sábado 23 se podrá disfrutar de la 2.ª edición de Retromanía, la feria del Outlet Área Central que está dedicada a todos los coleccionistas y nostálgicos de los clásicos de diferentes generaciones, desde muñecas y vinilos hasta Playmobil, Lego o Funko.

Además, Retromanía contará también con la participación de los expositores El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo.

El horario de la feria será de 11:00 a 21:00 horas.

La Granja, El Musical

Cartel del tributo musical de La Granja de Zenón

El sábado 23 a las 18:00 horas en el Teatro Compostela tendrá lugar el musical de La Granja, basado en los dibujos animados de La Granja de Zenón.

En este espectáculo, ideal para toda la familia, tenemos como protagonistas a Susanita y Juan, quienes irán a pasar unos días a la granja de su tío Zenón, donde aprenderán la importancia de cuidar el medio ambiente, la amistad y los animales.

Un show musical perfecto para que los más pequeños de la familia canten y aprendan junto a los personajes de La Granja de Zenón.

V Feria Gastronómica de Galicia sin Gluten

Cartel de la 5.ª edición de la Feria Gastronómica Sin Gluten ACEGA

El domingo 24 se podrá disfrutar de la 5.ª edición de la Feria Gastronómica de Galicia Sin Gluten, que será acogida por el Hotel Oca Puerta del Camino.

En esta feria participarán diferentes obradores y marcas comerciales con productos aptos para personas celiacas. Además, se incluirán también diferentes sorteos, actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas para completar la jornada.

El horario del evento será de 11:00 a 18:00 horas.