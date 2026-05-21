Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana para pasártelo en grande en Ferrol

El fin de semana dará inicio en Ferrol con un concierto de la Real Filarmónica de Galicia, que dará paso a las actuaciones de dos grupos indie pop-rock: La Habitación Roja, un clásico que ha conquistado a varias generaciones, y The Crab Apples, un trío femenino que llega a Ferrol con un potente y fresco sonido.

Para completar estos días, tenemos también una nueva edición de la Ruta Cabalar, la representación de la obra de teatro Cal y arena y una carrera solidaria por la seguridad vial para poner el broche de oro a este fin de semana.

Conciertos del fin de semana

La Habitación Roja será uno de los grupos encargados de llenar de música este fin de semana

El fin de semana ferrolano estará protagonizado por grupos indie pop-rock, a los que se sumará un concierto inédito de la Real Filarmónica de Galicia.

El viernes 22 a las 20:30 horas en el Auditorio de Ferrol se podrá disfrutar de un concierto de la Real Filarmónica de Galicia, quien presenta Universos paralelos, un espectáculo sonoro dirigido por Zoe Zeniodi, que además estará acompañada por el trompetista Esteban Batallán.

El sábado 23 a las 20:30 horas llega al Teatro Jofre el grupo de indie pop-rock La Habitación Roja, un clásico de la música española que celebra 30 años de trayectoria musical. Durante este año recorrerán todo el país para emocionar a su público con himnos como La vida es muy corta, La moneda en el aire o Volverás a brillar.

El sábado 23 a las 23:15 horas en la sala La Room podremos disfrutar de la frescura del sonido que nos trae The Crab Apples, un trío de pop-rock femenino que llega desde Barcelona a Ferrol para hacer de esta noche del sábado algo inolvidable para todo su público.

III Ruta Cabalar de Brión

Cartel de la edición 2026 de la Ruta Cabalar de Brión

El sábado 23 tendrá lugar la 3.ª edición de la Ruta Cabalar de la parroquia de Brión en Ferrol, un día dedicado a diferentes actividades ecuestres.

La jornada dará inicio a las 10:00 horas con una ruta a caballo que irá desde el Campo da Festa. A mitad de camino, los participantes podrán parar y disfrutar de unos pinchos. Al finalizar la ruta, tendrá lugar una gran comida con un menú de 27 euros a base de paella, churrasco, bebida, café y chupito. Más tarde, a partir de las 16:00 horas, se celebrarán las Pruebas de Andadura, que serán el acto final de este evento.

Teatro del fin de semana - Cal y arena

Cartel de la obra de teatro 'Cal y arena', que tendrá lugar este domingo Trinomio Artes Escénicas

El domingo 24 a las 19:00 horas en el Centro Cívico de Caranza tendrá lugar la representación teatral de la obra Cal y arena de la compañía Trinomio Artes Escénicas.

En esta comedia de crítica social cuatro licenciados forman dos precarias parejas y subsisten en un mundo del revés. La situación de estos personajes hace que se desencadenen una serie de situaciones tan surrealistas como intrigantes.

Esta obra de teatro forma parte del ciclo cultural ferrolano Domingos a escena, por lo que la entrada será completamente gratuita.

V Carrera Solidaria por la Seguridad Viaria

Cartel de la V edición de la Carrera Solidaria por la Seguridad Vial en Ferrol

El domingo 24 es el día marcado para la celebración de la 5.ª edición de la Carrera Solidaria por la Seguridad Viaria en Ferrol, un evento deportivo que reunirá a corredores de todas las edades, quienes estarán repartidos en diferentes modalidades: peques, senior, master -ambas con subcategorías A, B, C y D- y de sub 8 a sub 23.

La carrera dará inicio a las 10:00 horas en la Plaza de Armas, que será también donde finalizará la prueba. Los primeros en salir serán los correspondientes a las categorías menores, mientras que los corredores de la absoluta darán inicio a su carrera a las 11:00 horas. Estos últimos deberán completar un circuito de un máximo de 5 kilómetros.