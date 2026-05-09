Así son las fiestas de graduación en A Coruña que ya parecen bodas: DJ, fotomatones y vestidos largos

Los exámenes de la PAU 2026 en Galicia se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio. Para los alumnos de segundo de bachillerato supondrán una de las semanas más importantes del curso y, antes o después de esa fecha marcada en rojo, llegarán también las graduaciones.

En paralelo, miles de universitarios celebrarán también el cierre de su etapa académica. Más allá de la ceremonia, las graduaciones se han convertido en auténticos eventos sociales donde la cena, la fiesta, la ropa y hasta la decoración cobran cada vez más importancia. Lo que antes era una celebración más sencilla se transforma ahora en experiencias completas que pueden incluir DJ, fotomatón, transporte o incluso mesas dulces personalizadas.

"Ya no se busca únicamente una cena formal, sino una experiencia completa", explican desde Makkan Club, ubicado en la calle Aro, en Oleiros. "Quieren un espacio bonito, buena gastronomía, música y zonas donde poder celebrar de verdad el cierre de etapa", añaden.

Menús, DJs y fiestas hasta la madrugada

En cuanto al presupuesto, las cifras varían bastante según el formato escogido. Desde Makkan Club señalan que una propuesta centrada únicamente en la cena suele partir de los 45o 50 euros por persona, mientras que cuando se incluyen fiesta posterior, DJ o servicios complementarios, el precio medio se mueve entre los 80 y 90 euros.

Además, aseguran que el público joven es cada vez más exigente. "Tienen muy claro lo que quieren y demandan servicios como mesas dulces, decoraciones especiales o fotomatones para hacer ese día inolvidable", añaden.

Las fórmulas más demandadas son las cenas tipo cóctel o formatos más dinámicos que permitan a los asistentes moverse y socializar. Aun así, muchos grupos siguen apostando por cenas más tradicionales antes de irse de fiesta.

Es el caso de Miguel Mosteiro y Anxo Gago, dos alumnos de segundo de bachillerato, celebrarán su graduación con una cena en Copacabana y fiesta posterior en el Dux. "Calculamos que gastaremos entre 150 y 250 euros entre ropa, cena y la celebración", afirman.

El menú que tendrán en Copacabana incluye empanada artesana, croquetas caseras, mini perritos calientes, brioche de ensaladilla, meloso de carne, mini hamburguesa gourmet y postre. Todo ello por 31,90 euros e incluyendo tres consumiciones.

Alfonso García, también estudiante de segundo de bachillerato, tiene varias graduaciones este mes. "El próximo viernes tengo una en The Clab. No sé todavía si iré con traje o si me decantaré por algo menos formal, con camisa y listo. Esta no es mi graduación, voy de invitado", cuenta.

Después será su momento. Su graduación se celebrará en Atlántico 57 con fiesta posterior en Pelícano. "Son unos 56 euros con cena incluida", explica.

Sobre el menú, detalla que incluirá "tortilla, ensaladilla, hamburguesas de angus con bacon y queso, pizza napolitana y brownie, además de dos consumiciones". También señala que el restaurante cuenta con opciones adaptadas para personas alérgicas.

Algunos de los vestidos que se pueden encontrar en Teria Yabar Quincemil

Los vestidos largos siguen triunfando

La ropa continúa siendo una parte importante de las graduaciones y, aunque ellos suelen apostar por el clásico traje con corbata o pajarita, ellas cuentan con más opciones, aunque los vestidos largos siguen dominando.

"Las niñas se inclinan más por vestidos lisos de un color. No buscan estampados ni conjuntos de pantalón y chaqueta. Quieren vestidos largos que sienten bien y marquen un poco la figura", explica Rosa, de Teria Yabar.

Desde la tienda aseguran que los tonos oscuros y discretos siguen siendo los más demandados. "El azul marino sigue siendo un clásico, aunque también buscan colores que combinen con las bandas y eso a veces es complicado", señala.

Más allá del estilo o del presupuesto, las graduaciones siguen teniendo algo en común: marcan el final de una etapa y el comienzo de otra. Con 17, 18 o algunos años más, son noches que muchos recuerdan durante toda la vida.