Planes en A Coruña para el fin de semana: teatro, danza, deporte y mucha música

Algunos de los planes que puedes hacer este fin de semana

A Coruña encara un nuevo fin de semana de mayo con una programación que vuelve a desplegarse por salas, teatros y espacios culturales de la ciudad. Del viernes 8 al domingo 10, la agenda combina propuestas musicales con teatro contemporáneo, danza, actividades familiares y eventos deportivos, en un equilibrio que permite elegir entre planes más multitudinarios y otros de formato más cercano.

La oferta se distribuye en distintos puntos, desde el Palacio de la Ópera o el Coliseum hasta salas como Garufa, Mardi Gras o Pelícano, además de espacios escénicos como el teatro Rosalía de Castro o el Fórum Metropolitano. Una variedad de escenarios que refleja la amplitud de la programación cultural local y que vuelve a situar el fin de semana como uno de los momentos clave para el ocio en la ciudad.

Conciertos del fin de semana

Paula Mattheus actuará en la Sala Pelícano de A Coruña el viernes 8 de mayo

La música será uno de los grandes ejes de estos días, con propuestas que abarcan desde la clásica hasta el pop, el indie o el rock.

El viernes 8 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá un recital en el Palacio de la Ópera a las 20:00 horas bajo la dirección de Karl-Heinz Steffens. Esa misma tarde, la programación se multiplica en las salas: Paula Mattheus actuará en Pelícano, Roomtrash estará en Playa Club (20:30 horas) y MEU llevará su directo a la sala Garufa a partir de las 22:00 horas.

El sábado 9 volverá a contar con la Sinfónica de Galicia, también a las 20:00 horas en el Palacio de la Ópera. A esa misma hora se suman otras propuestas como el pianista Borja Niso en el Teatro Colón. Ya por la noche, Octopus’s Garden actuará en Garufa (22:00 horas).

Uno de los platos fuertes del fin de semana será el concierto de Iván Ferreiro, que se subirá al escenario del Coliseum el sábado a las 22:00 horas dentro de una gira con la que celebra sus 35 años de trayectoria.

El domingo 10 la agenda musical continuará con el concierto de R01 en la sala Garufa (20:30 horas), en una nueva etapa del proyecto de Roi acompañado por banda. Ese mismo día, el Palacio de la Ópera acogerá la actuación del violinista Paco Montalvo, mientras que Yoly Saa actuará en Mardi Gras y Nani García Trío con Virxilio da Silva lo hará en el Teatro Colón, todos a las 20:00 horas.

Teatro, danza y escena contemporánea

Orgía es una pieza de danza contemporánea que reivindica el cuerpo como espacio de libertad

Las artes escénicas tendrán también un peso importante durante el fin de semana. El viernes 8, el Teatro Rosalía de Castro acoge la pieza de danza contemporánea Orgía, dirigida por Miquel Barcelona, una propuesta que reflexiona sobre el cuerpo y la libertad desde una perspectiva actual.

Ese mismo día, el Fórum Metropolitano presenta Menina, soy una puta obra de Velázquez, una pieza que aborda el acoso escolar desde una mirada directa y crítica, dentro del ciclo Sen Numerar.

El sábado 9, el teatro Rosalía de Castro será escenario de Filtro, de María Goiricelaya, una de las propuestas destacadas del Ciclo Principal de Primavera. Además, el Espacio Danza10 acoge Ecstatic Dance - La Discoteca del Yo a las 18:30 horas.

El domingo 10, la programación continúa con propuestas familiares como Gira el mundo, caracol, una obra de títeres para público infantil en el Teatro del Andamio (a las 12:30 horas). Ese mismo día, el teatro Rosalía acoge la pieza El vacío a las 20:30 horas dentro del ciclo de danza.

Más eventos culturales y experiencias

El ciclo (IN)VISUAL acogerá "Prima Materia"

El viernes 8, el Teatro Colón acogerá la gala anual de la Escuela Municipal de Música de A Coruña, una cita que sirve para mostrar el trabajo del alumnado y poner en valor el talento local.

El sábado 9, el Coruña Estudio Inmersivo (CEI) continúa su ciclo (IN)VISUAL con la propuesta Prima Materia, una experiencia audiovisual en directo que combina imagen, sonido y tecnología.

También ese día, el humor tendrá su espacio con Isabel Rey, que presenta su espectáculo Diva de Barrio en el Auditorio Sede Afundación a las 20:30 horas.

Planes familiares y ocio

Fiesta final Bebencontros

El sábado 9, The Vibe Studio organiza una Fiesta de la Primavera en el barrio de O Ventorrillo, con talleres y actividades pensadas para un público juvenil y familiar.

Ese mismo día, la Biblioteca Ágora acoge la fiesta final de los Bebencontros, una actividad dirigida a bebés de entre 6 y 24 meses que combina música y cuentos en un entorno pensado para familias.

Deporte del fin de semana

Una edición anterior de Coruña Corre Concello Coruña

El deporte también tendrá su protagonismo el domingo 10 con una nueva prueba del circuito Coruña Corre, en esta ocasión en San Pedro de Visma. La carrera absoluta comenzará a las 10:00 horas con un recorrido de cerca de 6,5 kilómetros. El evento se completa con las categorías inferiores a lo largo de la mañana.