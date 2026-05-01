Las estafas por reventa de entradas se disparan en A Coruña: "Cuando empiezas a tratar con gente cambia todo"

La compraventa de entradas a través de grupos de WhatsApp se ha consolidado como una práctica cada vez más habitual entre jóvenes en A Coruña, pero también como un foco creciente de estafas.

Lo que nació como una herramienta para compartir información sobre fiestas y facilitar el acceso a eventos se ha transformado en un mercado paralelo donde la falta de control y la confianza entre desconocidos abren la puerta a fraudes cada vez más frecuentes.

Detrás de estos grupos hay administradores que insisten en el carácter útil y comunitario de estos espacios. Alex, gestor de varias comunidades, explica que "los grupos están para promocionar fiestas y venta de entradas, sobre todo, pero también se usan para buscar piso o pedir ayuda para cualquier cosa".

Además, detalla que su actividad va más allá: "también gestiono buses para fiestas y festivales, y el Instagram lo uso para subir stories con eventos".

En la misma línea, Samu, creador de otra comunidad con fuerte presencia universitaria, recuerda el origen de la iniciativa: "Yo creé esta comunidad hace un par de años porque tenía mucha gente joven y se me ocurrió facilitarles cosas como la venta de entradas o encontrar piso".

Según explica, la idea era que los propios usuarios se organizaran: "Al final es un espacio donde ellos mismos gestionan la compra y venta y se ayudan entre ellos”.

El canal perfecto para los estafadores

Sin embargo, ese modelo basado en la confianza es precisamente el que aprovechan los estafadores. Dani Leo, uno de los afectados, relata cómo una práctica que parece sencilla puede torcerse rápidamente: "Piensas que es fácil, compras barato y vendes más caro, pero cuando empiezas a tratar con gente cambia todo".

Describe mensajes habituales como "bro, luego te pago", "guárdamela que te la pillo seguro" o "confía en mí", que suelen ser la antesala del problema.

"He visto comprobantes falsos, gente que desaparece cuando toca pagar e incluso intentos de engañarme para que devuelva el dinero cuando la entrada sí funcionaba", añade.

Para él, la lección es clara: "dinero primero, entrada después. Y confiar… lo justo, porque esto no va de vender entradas, va de saber con quién hablas".

Otros casos reflejan un patrón similar, especialmente cuando los eventos están completos y la urgencia empuja a asumir riesgos. Juan explica cómo cayó en una estafa tras buscar una entrada en un grupo.

"Como estaba todo vendido, la gente me pedía el triple, hasta que apareció una persona ofreciéndomela a buen precio". La operación parecía sencilla, pero terminó mal: "me pidió una transferencia inmediata y cuando llegué a la discoteca me dijeron que la entrada ya había sido usada o era falsa".

Tras intentar recuperar su dinero, asegura que comenzó el silencio y las excusas: "me bloqueó y luego empezó a darme largas, incluso pidiéndome capturas para ver qué pruebas tenía antes de devolverme el dinero".

Juan advierte además de la repetición del fraude: "me consta que esta misma persona ha intentado vender entradas a más gente en días posteriores".

El engaño también se produce a través de métodos aparentemente seguros como Bizum. Diego relata cómo compró una entrada para una fiesta en una conocida sala de la ciudad: "Le pasé el Bizum y todo parecía correcto, pero cuando fuimos a entrar, el portero nos dijo que la entrada ya había sido utilizada".

La situación le obligó a gastar más dinero: "Perdí lo que pagué y encima tuve que comprar otra entrada más cara en taquilla".

Al reclamar, la respuesta fue evasiva: "Me decía que era mentira, que la entrada funcionaba, y al final no me devolvió nada", lamenta.

Usar canales oficiales y denunciar

Ante este aumento de casos, la Policía Nacional insiste en la importancia de la prevención. Recomiendan “comprar siempre a través de canales oficiales, no fiarse de precios ganga y denunciar cualquier intento de estafa”, recordando que estos delitos, aunque sean de pequeñas cantidades, pueden afectar a muchas personas.