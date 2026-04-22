El EMHU 2026 convierte a A Coruña en epicentro del humor durante once días

Carolina Iglesias y Victoria Martín, durante el espectáculo Estirando el chicle, uno de los grandes reclamos del EMHU 2026 en A Coruña

A Coruña se convierte desde este jueves en el epicentro del humor con el inicio de la sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU), que se celebrará hasta el 3 de mayo con una programación que reúne a más de 40 artistas y cerca de una veintena de espectáculos.

El festival, ya consolidado como una de las grandes citas escénicas de Galicia, combina propuestas de "stand up", teatro, improvisación y actividades paralelas como charlas, proyecciones o exposiciones. Además, destaca por su apuesta por el contenido inédito: de los 19 shows programados, 10 son novedades, entre ellas cuatro estrenos absolutos (Caso, Chisteria colectiva, Contra todo pronóstico e Pintando a mona xuntos) y seis que se presentan por primera vez en la comunidad (Disparate, Estirando el chicle: el show de Mentira y Traición, Estoy como nunca, Ícaro, Nanutria en A Coruña e Yunez Chaib en directo).

Entre los nombres destacados del cartel figuran Álex Clavero, Carolina Iglesias, Eva Hache, Eva Soriano, Ignatius Farray, Facu Díaz, Galder Varas, Victoria Martín, Malena Alterio o Xosé A. Touriñán, entre otros.

El Teatro Colón será el escenario del arranque con el espectáculo Corta el cable rojo, que abrirá once días de programación continua. A lo largo del festival, distintos espacios de la ciudad acogerán actuaciones y actividades, ampliando la oferta a nuevos escenarios como los Cantones Cines.

Uno de los pilares del EMHU es su carácter abierto a todos los públicos, con una parte significativa de su programación gratuita hasta completar aforo o mediante invitación previa. Entre estas propuestas se incluyen encuentros, espectáculos familiares y actividades divulgativas, pensadas para acercar el humor a diferentes generaciones.

El primer fin de semana concentrará algunos de los platos fuertes, como el regreso de Estirando el chicle, el espectáculo conjunto de Miguel Lago y Roberto Vilar o la producción propia Animus Iocandi. En los días siguientes, la actividad continuará con estrenos, monólogos y propuestas que abarcan desde el humor más clásico hasta nuevas tendencias.

El cierre del festival coincidirá con el puente de mayo, con galas multitudinarias y la entrega de los Premios EMHU 2026, que este año reconocen a figuras como Malena Alterio, El Mundo Today y Daniele Finzi Pasca, además de incorporar por primera vez un galardón al talento digital.

A pocas horas del inicio, varios espectáculos ya han colgado el cartel de completo, mientras que las últimas entradas continúan disponibles a través de la web oficial del evento.

Programación completa