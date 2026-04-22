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El EMHU 2026 convierte a A Coruña en epicentro del humor durante once días
La sexta edición reúne a más de 40 artistas y 19 espectáculos, con estrenos y actividades para todos los públicos
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A Coruña se convierte desde este jueves en el epicentro del humor con el inicio de la sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU), que se celebrará hasta el 3 de mayo con una programación que reúne a más de 40 artistas y cerca de una veintena de espectáculos.
El festival, ya consolidado como una de las grandes citas escénicas de Galicia, combina propuestas de "stand up", teatro, improvisación y actividades paralelas como charlas, proyecciones o exposiciones. Además, destaca por su apuesta por el contenido inédito: de los 19 shows programados, 10 son novedades, entre ellas cuatro estrenos absolutos (Caso, Chisteria colectiva, Contra todo pronóstico e Pintando a mona xuntos) y seis que se presentan por primera vez en la comunidad (Disparate, Estirando el chicle: el show de Mentira y Traición, Estoy como nunca, Ícaro, Nanutria en A Coruña e Yunez Chaib en directo).
Entre los nombres destacados del cartel figuran Álex Clavero, Carolina Iglesias, Eva Hache, Eva Soriano, Ignatius Farray, Facu Díaz, Galder Varas, Victoria Martín, Malena Alterio o Xosé A. Touriñán, entre otros.
El Teatro Colón será el escenario del arranque con el espectáculo Corta el cable rojo, que abrirá once días de programación continua. A lo largo del festival, distintos espacios de la ciudad acogerán actuaciones y actividades, ampliando la oferta a nuevos escenarios como los Cantones Cines.
Uno de los pilares del EMHU es su carácter abierto a todos los públicos, con una parte significativa de su programación gratuita hasta completar aforo o mediante invitación previa. Entre estas propuestas se incluyen encuentros, espectáculos familiares y actividades divulgativas, pensadas para acercar el humor a diferentes generaciones.
El primer fin de semana concentrará algunos de los platos fuertes, como el regreso de Estirando el chicle, el espectáculo conjunto de Miguel Lago y Roberto Vilar o la producción propia Animus Iocandi. En los días siguientes, la actividad continuará con estrenos, monólogos y propuestas que abarcan desde el humor más clásico hasta nuevas tendencias.
El cierre del festival coincidirá con el puente de mayo, con galas multitudinarias y la entrega de los Premios EMHU 2026, que este año reconocen a figuras como Malena Alterio, El Mundo Today y Daniele Finzi Pasca, además de incorporar por primera vez un galardón al talento digital.
A pocas horas del inicio, varios espectáculos ya han colgado el cartel de completo, mientras que las últimas entradas continúan disponibles a través de la web oficial del evento.
Programación completa
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23 de abril, 19:30h y 22:00h | Teatro Colón | Corta el cable rojo
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24 de abril, 19:00h | Sede Afundación | Disparate, con Omayra Cazorla
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24 de abril, 21:00h | Sede Afundación | Match de Impro, con A Escola de Impro
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25 de abril, 12:30h | Teatro Colón | Animus Iocandi, con David Perdomo, Ignatius Farray, Laura Márquez
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25 de abril, 18:00h | Teatro Colón | Nanutria en A Coruña, con Nanutria
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25 de abril, 18:00h | Sede Afundación | Contra todo pronóstico, con Bárbara Grandío
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25 de abril, 21:00h | Teatro Colón | Esto no es culpa de nadie, con Facu Díaz
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26 de abril, 17:30h y 20:00h | Teatro Colón | Pintando a mona xuntos, con Miguel Lago e Roberto Vilar
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26 de abril, 18:30h | Palacio de la Ópera | Estirando el chicle. El show de Mentira y Traición, con Carolina Iglesias y Victoria Martín
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28, 29 e 30 de abril, 18:00h | Sede Afundación | Visitas guiadas a la exposición Comedy Wildlife
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28 e 29 de abril, 19:00h | Sede Afundación | Yunez Chaib en directo, con Yunez Chaib
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30 de abril, 19:00h | Sede Afundación | Estoy como nunca, con La Forte
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30 de abril, 19:30h | Cantones Cines | Sujétame el cubata. Proyección y coloquio con JJ Vaquero
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30 de abril, 21:00h | Teatro Colón | Caso, con Rober Bodegas
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Del 1 al 3 de mayo, de 10:30h a 14:30h | Hotel Eurostars Atlántico | Fracaso Calidade. Curso de clown, con Jöns Pappila
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1 de mayo, 12:30h y 18:00h | Praza de María Pita | El velocípedo mágico, con Billy Bluff (público infantil)
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1 de mayo, 12:30h | Teatro Colón | ¿Esto se entiende? Artista individual y trabajo colectivo. El proceso creativo en los grupos de WhatsApp. Con Candela Sierra, Luis Piedrahita, Nikki García, Riki Blanco, Xavi Puig e Ximena Feijoo
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1 de mayo, 19:00h y 22:00h | Palexco | Humoris Causa, con Álex Clavero, David Cepo, Eva Soriano, Galder Varas
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2 de mayo, 12:00h | Teatro Colón | Piensa en Wilbur, con Wilbur (público infantil)
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2 de mayo, 12:30h | Sede Afundación | Torreznos Podcast, con Alfonso Ortega "Cocituber" e Dani Fontecha
- 2 de mayo, 19:00h | Teatro Colón | Ícaro, con Daniele Finzi Pasca
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2 de mayo, 19:00h y 22:00h | Palexco | Chisteria Colectiva, con Álex Clavero, Arantxa Treus, David Amor, Jazmín Abuín, Jesús el Negro, JJ Vaquero, Luis Piedrahita, Miguel Miguel, Xosé A. Touriñán
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3 de mayo, 12:30h | Teatro Colón | Mi media comedia. Con Eva Hache e Malena Alterio
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3 de mayo, 20:00h | Teatro Colón | Fantastic Colofon, con Eva Hache, JJ Vaquero, Luis Piedrahita