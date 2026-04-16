Planes para hacer en A Coruña este fin de semana: música y mucho ocio para todos los públicos

Algunos de los planes que podrás realizar este fin de semana en A Coruña

A Coruña encara un nuevo fin de semana con una agenda especialmente marcada por la música en directo, pero también con espacio para propuestas educativas, ocio familiar, mercados al aire libre y eventos deportivos.

Entre el viernes 17 y el domingo, día 19 de abril, la programación se desplegará a lo largo de distintos espacios de la ciudad, desde grandes recintos como el Coliseum o la Sala Pelícano hasta barrios que acogen actividades al aire libre.

Conciertos del fin de semana

Martín canta 'Hold the line' en la Gala 0 de OT @OT_Oficial

La música será uno de los grandes protagonistas. El viernes 17 de abril, la Sala Pelícano acogerá a La La Love You, que llega a la ciudad con su gira La La Tour en uno de los conciertos más esperados del panorama pop punk nacional. La cita arrancará a las 21:30 horas.

El sábado 18 será el turno de una de las grandes citas del fin de semana en el Coliseum, donde Viva Suecia presentará su último trabajo. La programación musical continuará el domingo 19 con la gira de Operación Triunfo, también en el Coliseum, a partir de las 20:00 horas. El espectáculo reunirá a varios de los concursantes del popular programa televisivo, entre ellos el coruñés Martín Yáñez, conocido como "Tinho".

Además, el Teatro Colón acogerá ese mismo domingo el recital Las siete trompetas del apocalipsis, con la participación del coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dentro de la programación de la Banda Municipal.

Fiestas nocturnas en la Sala Pelícano

Eric Prydz actuará en la Sala Pelícano

La Sala Pelícano volverá a ser uno de los puntos clave del ocio nocturno durante el fin de semana. El sábado 18 de abril arrancará con su habitual sesión de tardeo, de 18:00 a 23:30 horas, en esta ocasión bajo el concepto Petazeta Pop, una propuesta musical centrada en los grandes éxitos de los años 90 y 2000.

Ya en la madrugada del domingo, el mismo espacio acogerá uno de los eventos más destacados del fin de semana. A partir de las 00:30 horas, el DJ y productor Eric Prydz actuará en A Coruña en una cita enmarcada en el décimo aniversario de Wake Up Electronic Parties.

Ciencia y educación

Imaxina Coruña

El sábado 18, la Domus será el escenario del cierre del V Concurso Imaxina Coruña, con la celebración de la feria de ideas y la entrega de premios. La iniciativa, dirigida a alumnado de secundaria y bachillerato, busca fomentar el interés por la ciencia, la innovación y el trabajo en equipo.

Durante la jornada, los grupos finalistas presentarán sus proyectos al público y a un jurado que valorará aspectos como la creatividad, la viabilidad y el impacto social de las propuestas. La asistencia está abierta a quienes quieran conocer de cerca el trabajo desarrollado por los estudiantes.

Planes familiares y ocio

Cartel Feria de Abril AVV Ventorrillo

El ocio familiar tendrá también su espacio el sábado 18 en Marineda City con Latexos, un espectáculo infantil que se desarrollará a partir de las 17:00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán.

Ese mismo día, el barrio de O Ventorrillo celebrará su tradicional Feria de Abril, con música en directo durante toda la jornada. El cartel incluye actuaciones como Judith Cundins, Cachorro, Compadres de dos orillas y el Grupo Triana, en un ambiente festivo que se prolongará desde la mañana hasta la tarde.

Mercados y consumo local

El Campo da Leña de A Coruña celebra este domingo el mercado ecológico municipal Mercado Ecolóxico

El domingo 19, el Campo da Leña acogerá una nueva edición del Mercado Sostenible, centrado en el consumo responsable y el producto de proximidad. Esta iniciativa, impulsada por el Concello, forma parte del programa "Mercados da Economía Sostible" y busca fomentar la economía circular en la ciudad.

Carrera del fin de semana

Carrera Solidaria Costa Ártabra

La agenda deportiva tendrá su cita principal el domingo 19 con la IV Carrera solidaria Costa Ártabra 2026, una prueba de 10 kilómetros que se desarrollará desde el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, hasta el Castillo de San Antón, en A Coruña. La prueba está organizada por la asociación CASCO.