El Domingo de Resurrección pone el broche final a la Semana Santa de A Coruña

Procesión de Jesús Resucitado este Domingo de Resurrección en A Coruña. Carmen G. Mariñas

La Semana Santa termina este domingo en la ciudad en una procesión doble con los pasos de Jesús Resucitado y Nuestra Sra. de la Esperanza.

Este Domingo de Resurrección, decenas de feligreses participaron en ambas marchas organizadas por la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro en colaboración con los Amigos de Las Capuchinas.

El recorrido de la marcha de Jesús Resucitado partió del templo de la venerable Orden Tercera para atravesar la Ciudad Vieja al ritmo de los tambores y las gaitas hasta llegar a María Pita.

Aquí, frente al Palacio Municipal, Jesucristo se encontró con Nuestra Señora de la Esperanza, en un acto solemne en el que la plaza enmudeció para presenciar la reunión en un silencio solamente interrumpido por aplausos.

Este Domingo de Resurrección es un día marcado por la música alegre, en el que los pasos se desarrollaron ante las miradas devotas de los feligreses y la sorpresa de algún turista desprevenido.

Domingo de Resurrección en María Pita. Carmen G. Mariñas

Las procesiones continuaron con un paseo por la plaza, en la que ambas figuras se despidieron antes del regreso a sus respectivos templos.

Termina así la Semana Santa coruñesa, que este año estuvo acompañada del buen tiempo y el sol que facilitó el desarrollo de todas las procesiones.