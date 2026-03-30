Las reseñas más surrealistas de la Torre de Hércules de A Coruña: "Menudo mamotreto de faro"

En A Coruña, hay símbolos que se convierten en parte de la identidad de todos los coruñeses. Sus barrios, sus calles abiertas al mar y su gente forman ese orgullo de pertenencia, pero pocos elementos lo representan tanto como la Torre de Hércules, un faro de origen romano de 55 metros de altura que es un emblema para todo coruñés.

No es casualidad que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, ni que muchos coruñeses la lleven tatuada como símbolo de lo que significa. Sin embargo, no todos opinan lo mismo. Hasta este emblema recibe opiniones negativas, tal y como ha publicado el deportivista que corre los resultados del Dépor, @milulez: "Cuando alguien te critique, recuerda que hasta la Torre de Hércules tiene malas reseñas".

Identidad para unos, decepción para otros

Torre de Hércules Shutterstock

Por increíble que parezca, hay quienes después de visitar la Torre de Hércules, recorrer sus alrededores y conocer su historia, salen con la sensación de que es poco, insuficiente o incluso feo. Sí, cuesta creerlo, pero ocurre.

Lo que para los coruñeses es un emblema cargado de historia y orgullo, para otros no pasa de ser "un lugar normal". Lo cierto es que no todo el mundo tiene que conectar con el valor simbólico que este faro tiene para la ciudad ni con lo que representa tras más de dos mil años en pie frente al Atlántico, pero algunas reseñas son difíciles de entender.

En internet abundan ejemplos de estas opiniones. "Es una torre anodina y descafeinada. No merece la pena hacer un viaje para ver eso. Un lugar de paseo que se puede encontrar en muchas ciudades de costa", comenta Antonio.

Otros van más allá y critican incluso factores que poco tienen que ver con el monumento en sí y que carecen de todo tipo de sentido. Más de uno recordará aquella reseña en la que un usuario se quejaba de la niebla. "Una vergüenza de sitio. Hacía un día buenísimo en la ciudad excepto en el faro donde no se veía a más de 20 metros por la niebla. No sé quién se encarga de eso, pero deberían solucionarlo de inmediato", decía Javichu.

Tampoco falta quien menciona el viento como un problema: "Sitio bonito pero cuando fuimos hacía muchísimo viento, nos tumbaba y no pudimos disfrutar la visita", opinaba Rosa.

En el vídeo que subió el deportivista, se pueden ver otros ejemplos de reseñas que, sin duda, provocan cierta risa por su sin sentido. "Menudo mamotreto de faro" o "un trozo de piedra más. Ni me gusta ni me impresiona", son solo algunos ejemplos que opinan ciertos usuarios.

Estas críticas contrastan con la realidad de todos los coruñeses, que no solo valoramos la Torre por su estética, sino por su historia, su condición de faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo y su papel como símbolo de la ciudad.

Para nosotros, no es solo un monumento, es nuestra identidad. Porque al igual que muchos otros ejemplos en Galicia, no es solo lo que se ve, sino lo que significa.