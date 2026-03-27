Todo sobre la Semana Santa 2026 en Santiago de Compostela: procesiones y programación cultural

Todo sobre la Semana Santa en Santiago de Compostela: procesiones y programación cultural Turismo de Santiago

La Semana Santa en Santiago de Compostela dará inicio este jueves, 27 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril en la que participarán once cofradías de la ciudad que organizarán un total de 17 procesiones por las calles de la ciudad.

Como novedad este año, la programación de la Semana Santa incluye por primera vez un plan alternativo en caso de lluvia, con actos que se celebrarán en el interior de las iglesias de cada cofradía. Sin embargo, las predicciones del tiempo auguran que no hará falta llevar a cabo ningún plan B, puesto que se prevén cielos despejados con poca probabilidad de lluvia durante esos días.

Once hermandades compostelanas recorrerán la ciudad histórica, acompañadas por el sonido de las cornetas y los tambores que se alternarán, por primera vez también este año, con agrupaciones musicales como la Banda Municipal de Música de Santiago, la Banda Municipal de Ribadumia o la Banda de guerra de la BRILAT, entre otras.

Estas fechas también ofrecerán una oportunidad única: la visita de iglesias monumentales en horarios fuera de los habituales. También la naturaleza y el arte urbano se convierten en nuevos focos de atracción en esta Semana Santa compostelana.

Programa de procesiones

Via Crucis en la Catedral de Santiago de Compostela Archidiócesis de Santiago

27 de marzo. Viernes de Pasión

Procesión de la Virgen de los Dolores en la Iglesia de San Miguel dos Agros, a las 21:00 horas. Acompañada de la banda de tambores, gaitas y cornetas de la Cofraría y de la Banda Municipal de Música de Santiago.

28 de marzo. Sábado de Pasión

Traslado de la Humildad en la Iglesia de San Juan Evangelista a las 12:00 horas. Más tarde, a las 20:15 horas, tendrá lugar el Santo Vía Crucis desde la Catedral de Santiago.

29 de marzo. Domingo de Ramos

Procesión de la "Borriquita" a las 10:45 horas en la Iglesia de la Tercera Orden Franciscana Secular, acompañada de la sección musical de Vera Cruz.

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, bendecirá los ramos y las palmas a la llegada de la procesión de la praza da Quintana, a las 11:45 horas.

A las 18:00 horas en la Iglesia de las Ánimas, tendrá lugar la procesión de la Esperanza acompañada de la banda de tambores de la cofraría.

31 de marzo. Martes Santo

En la Iglesia de las Mercedarias, a las 21:00 horas, será la procesión del Santísimo Cristo de la Paciencia, con la banda de tambores de la cofraría. En caso de lluvia, quedará suspendida la procesión.

A las 22:00 horas, en la Iglesia de San Francisco, será el turno de la procesión de la Oración en el Huerto de los Olivos y Prendimiento, con la sección musical de Vera Cruz.

1 de abril. Miércoles Santo

La procesión de la Humildad saldrá de la Iglesia de Santa María do Camiño a las 21:30 horas con la Banda Municipal de Música de Ribadumia.

2 de abril. Jueves Santo

En la Iglesia de San Francisco tendrá lugar la procesión de la Última Cena del Salvador, a las 19:30 horas, con música de la Banda Municipal de Música de Santiago y de Vera Cruz.

A las 23:30 horas, será la procesión del Flagelado en la Iglesia de San Agustín con la banda de tambores y cornetas de la cofraría. En caso de lluvia, la procesión saldrá igualmente a la calle.

3 de abril. Viernes Santo

A las 11:00 horas, en la Praza da Quintana, se celebrará el sermón y procesión del Santo Encuentro con la banda de tambores, cornetas y gaitas de la Cofraría y la Banda Municipal de Música de Santiago.

A las 18:00 horas, en la Capilla de la Angustia, tendrá lugar la procesión de la Quinta Angustia acompañada de la banda de tambores y cornetas de la Cofraría y la Banda Municipal de Música de Ribadumia.

Ya por la noche, a las 20:00 horas, se celebrará la procesión del Santo Entierro en San Domingos de Bonaval con la banda de tambores, cornetas y gaitas de la Cofraría de Noso Pai Xeús Nazareno, la Banda Municipal de Música de Santiago y el Coral Cardeal Quiroga.

A las 23:00 horas será la procesión de la Soledad en la Iglesia de Santa María Salomé con la banda de tambores de la Cofraría de la Quinta Angustia y el Coro Crecente.

4 de abril. Sábado Santo

El Colegio de la Inmaculada acogerá la procesión del Santísimo Cristo de la Unión y Nuestra Señora de la Serenidad, a las 20:00 horas. Estará acompañada por la banda de guerra de BRILAT, la sección musical de Vera Cruz y la Banda Municipal de Música de Santiago.

5 de abril. Domingo de Resurrección

A las 10:30 horas tendrá lugar la procesión del Cristo Resucitado en la Iglesia de San Francisco y el arzobispo de Santiago presidirá la representación de la Resurrección. La procesión se acompañará con la música de Vera Cruz y la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol.

12 de abril. Dominica in Albis

La Catedral de Santiago será el escenario para el traslado del Santísimo Cristo de la Paciencia, a las 11:00 horas, con la banda de tambores de la cofradía y la agrupación de música y baile tradicional de Conxo. En caso de lluvia, la procesión quedará suspendida.

Aperturas de las iglesias de Santiago en Semana Santa

Iglesia de San Caetano Turismo de Galicia

Catedral de Santiago: diario de 7:00 a 21:00 horas

Convento das Clarisas: diario de 17:00 a 20:00 horas

San Miguel dos Agros: diario de 10:00 a 13:30 horas

Santa María Salomé: diario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

Santo Agostiño: diario de 10:00 a 12:45 horas y de 18:00 a 19:45 horas

Convento das Mercedarias: jueves de 18:00 a 22:00 horas y viernes de 9:00 a 13:30 horas

Convento das Benedictinas (San Paio): diario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas

Capela do Portal - Convento das Dominicas: de lunes a sábados de 9:00 a 21:00 horas y domingos de 11:30 a 13:30 horas

Convento de San Francisco: diario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas

Igrexa da Orde Franciscana Secular: sábado y domingo de 11:00 a 13:00 horas

Capela Xeral das Ánimas: diario de 9:00 a 13:00 horas

San Bieito do Campo: diario de 11:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas

Santa María do Camiño: diario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

San Pedro: diario de 18:00 a 20:00 horas

Nosa Señora da Mercé de Conxo: diario de 9:00 a 19:00 horas

Quinta Angustia: lunes a miércoles de 19:00 a 20:15 horas; viernes de 10:00 a 14:00 horas; sábado de 20:30 a 22:00 horas

Quinta Angustia: lunes a miércoles de 19:00 a 20:15 horas; viernes de 10:00 a 14:00 horas; sábados de 20:30 a 22:00 horas

San Domingos de Bonaval: diario de 11:00 a 18:00 horas

San Caetano: diario de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas

San Xoán Evanxelista: diario de 17:30 a 20:30 horas y festivos de 11:00 a 13:30 horas

San Froitoso: diario de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas

O Pilar: diario de 18:00 a 19:30 horas

Santa Susana: festivos de 11:00 a 13:00 horas

San Fernando: diario de 9:00 a 21:00 horas. La capilla del Santísimo Sacramento está abierta las 24 horas del día

Órganos de Compostela

Desde el año 2016, la Semana Santa de Santiago cuenta con la celebración de la actividad De Lugares e Órganos, un ciclo de conciertos que invita a disfrutar del paisaje musical de Compostela a través de su patrimonio organístico.

"De Lugares é Órganos", del 28 de marzo al 5 de abril Turismo de Santiago

Del 28 de marzo al 5 de abril, iglesias y espacios emblemáticos acogerán conciertos gratuitos y actividades diversas que permiten escuchar órganos históricos y conocer mejor su papel en la historia musical de la ciudad, desde el Renacimiento hasta el Clasicismo.

El sábado 28 de marzo, a las 20:00 horas, la Banda Municipal de Santiago realizará el concierto inaugural en la Iglesia de San Domingos de Bonval con un concierto sin órgano en la que se adaptarán obras originales para órgano a la banda.

El domingo 29 de marzo, a las 20:30 horas, la Iglesia de San Paio de Antealtares acogerá el concierto "Melodías en busca de autor" de Eliot X. Dios & Rahel Boell con órgano y clave con violín mediante una improvisación y una creación inédita.

El lunes 30 de marzo, a las 19:00 horas, se proyectará la película danesa "El Órgano sale a la calle" en la sala NUMAX. Un filme sobre la fe, la razón y la desesperanza.

El martes 31 de marzo la Puerta del Vino, en el arco de Mazarelos, acogerá el recorrido "Otras paisajes, otros tonos de la ciudad" por los órganos históricos fuera de las murallas de Santiago (Conxo y Sar) con una intervención musical final con órgano portativo. Será a las 11:00 horas.

El miércoles 1 de abril, a las 20:00 horas, la Iglesia de San Miguel dos Agros acogerá el concierto de Ensemble Cantillo "Nel labirinto degli Affetti", con música barroca italiana del Seicento con flautas, guitarras renacentistas, fagot y órgano.

El viernes 3 de abril, a las 20:00 horas, la Iglesia de la Universidad será el escenario para el concierto "Dic nobis spiritus" con flautas de pico, órgano y arreglos. Inspirada en la película Ordet, a las 19:00 horas habrá una conversación previa con el autor y expertos.

La librería NUMAX acogerá el sábado 4 de abril, a las 12:15 horas, el encuentro "El Órgano sale a la calle" con Manuel Vilas.

Finalmente, el domingo 5 de abril, a las 20:00 horas, se celebrará en la Iglesia del Convento del Carme el concierto "Ars Atlántica: Ciudades de oro y plata". Un estreno absoluto sobre la música entre España y el Virreinato del Perú (siglo XVII - XIX) con obras sacras y seculares con órgano, arpa peruana, viola de gamba y guitarra.

Las entradas para acudir a las distintas actividades están disponibles en la Zona C.