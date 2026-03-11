Estas son las mejores playas del área de A Coruña donde ver el eclipse solar en agosto de 2026

El 12 de agosto Galicia vivirá un espectáculo astronómico excepcional: un eclipse solar que se podrá contemplar desde distintos puntos de la comunidad, siendo la costa de A Coruña una de las zonas más privilegiadas. Sus playas y paseos marítimos permiten observar el Atlántico en su máximo esplendor, convirtiéndose en lugares perfectos para presenciar cómo la luna cubre progresivamente el sol.

Los amplios arenales y tramos costeros de la provincia coruñesa permiten disfrutar del fenómeno con comodidad y seguridad, siempre usando la protección ocular adecuada. A continuación, te presentamos las playas más cercanas a la ciudad que resultan ideales para observar este eclipse, donde solo será necesario levantar la vista al cielo para vivir este espectacular fenómeno.

Las mejores playas cerca de A Coruña para ver el eclipse solar

El 12 de agosto Galicia será protagonista de un eclipse solar histórico, visible en su totalidad en el 45,6% del territorio y en 143 localidades. La franja de totalidad recorrerá la región de oeste a este, ofreciendo un espectáculo completo en gran parte de la comunidad.

En A Coruña, el eclipse comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22 horas, justo antes de la puesta de sol. La ciudad y muchos municipios del área metropolitana vivirán un eclipse total, y muchas de sus playas son perfectas para pararte a disfrutar de este evento único.

La cercanía de estos arenales a la ciudad hace que sea muy fácil organizar una escapada para vivir el eclipse desde la comodidad de la arena o desde sus paseos marítimos con vistas excepcionales.

En Arteixo, la costa ofrece varios puntos ideales para la observación de este fenómeno. Algunas de sus playas más icónicas, como la de Repibelo, la de Barrañán o la de Valcobo, permitirán ver el eclipse en su máximo. La lista la completan otras opciones como la Praia do Cerro, de Alba, da Salsa, da Ucha, da Vaca, perfectas para quienes buscan entornos más tranquilos y pintorescos.

Cada playa ofrece su propio encanto, desde arenales extensos hasta pequeñas calas recogidas, pero toda la costa de Arteixo será un lugar privilegiado para contemplar este fenómeno gracias a sus vistas despejadas al horizonte.

En Oleiros, la oferta es igualmente impresionante: todas sus playas son perfectas para disfrutar del eclipse. Desde Santa Cristina, Bastiagueiro grande y pequeño, Portocovo, Santa Cruz, Porto Nabal, Trepias, Margaritas, Portelo, Santa Ana, hasta Mera, Espiñeiro, Canaval, Dexo o Portela, cada arenal permite observar el evento con comodidad.

Sada también ofrece alternativas excepcionales, como la praia de San Pedro, da Herba, Arnela o la propia playa de Sada, que combinan amplitud y buenas vistas para contemplar el eclipse sin obstáculos. Respecto a Bergondo, una muy buena opción es optar por acudir a la playa de Gandarío, entre otras.

Por supuesto, la ciudad de A Coruña no se queda atrás. Sus playas urbanas permiten disfrutar del fenómeno en todo su máximo, desde las céntricas Riazor, Orzán y Matadero, pasando por As Lapas en Monte Alto o San Amaro en Adormiras, hasta Oza en el barrio de As Xubias.

Cada una de estas playas brinda el escenario perfecto para disfrutar de este espectáculo inolvidable. Basta con que escojas tu arenal favorito, prepares las gafas de protección y disfrutes de este momento histórico que solo se repite cada varias décadas, haciendo de la costa coruñesa el lugar perfecto para vivir la magia del eclipse solar del próximo mes de agosto.