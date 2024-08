Fiestas de San Roque en Betanzos (A Coruña): Panorama, Los Satélites, Chenoa, París de Noia...

La espera se ha hecho de rogar, pero el Concello de Betanzos (A Coruña) ya ha dado a conocer el programa oficial de actividades por las fiestas en honor a San Roque, que comenzarán el próximo miércoles, 14 de agosto, con una jornada de puertas abiertas de piragüismo para niños de 7 a 14 años, y concluirán el domingo, 25 de agosto, con la actuación de la mítica orquesta gallega París de Noia.

Cuando tú vas, Todo irá bien, Bailar contigo, Atrévete, Quinta dimensión y Como un fantasma son algunos de los hits que Chenoa cantará el próximo sábado, 24 de agosto, en Betanzos, una de las actuaciones estelares de las fiestas de San Roque. Pero eso no es todo. Los Limones, Zona Zero, Carlos Bau, Hija de la Luna, Cinema, The Hot Tubes y Los Satélites también sacarán a bailar a los vecinos del municipio.

— Eloy TP (@EloyTP) August 9, 2024

Por su parte, la orquesta Panorama ofrecerá en Betanzos su penúltima actuación del mes de agosto en Galicia, para después iniciar una gira de conciertos con su 'IA Tour 2024', que pone el foco en la Inteligencia Artificial, por numerosos puntos de todo el país, como Noja (Cantabria), Toro (Zamora) y San Sebastián de los Reyes (Madrid).

La música será la gran protagonista de los festejos de este año, si bien habrá actividades para todos los gustos y públicos. El jueves 15 se disputará la LIV edición del Trofeo San Roque de Fútbol, entre los equipos Betanzos C.D y Deportivo Fabril, mientras que el domingo 18 tendrá lugar la I la Xira Fluvial aos Caneiros. La actividad comenzará a las 16:30 horas y concluirá sobre las 23:00 horas, con un gran espectáculo de fuegos artificiales.

El Globo de Betanzos en una celebración anterior.

Además, el tradicional Globo de Betanzos surcará los cielos la noche del 16 de agosto, tras un 2023 para olvidar. La salida del cine Alfonsetti será a las 23:30 horas, para después inflarlo y lanzarlo alrededor de las 00:00 horas.

La agenda de actividades de las fiestas de San Roque de Betanzos reserva un hueco muy especial para los más pequeños de la casa, con el espectáculo 'Estamos no verán' y una fiesta infantil con hinchables en el auditorio del Parque del Pasatiempo. Además, si las condiciones climatológicas lo permiten, también se celebrará en este espacio la tradicional fiesta de la espuma.

"En caso de mal tiempo o lluvia, esta fiesta infantil tendrá lugar en las pistas anexas al polideportivo municipal", informa el Concello de Betanzos.

Los vecinos de este municipio coruñés tendrán la oportunidad durante las fiestas de San Roque participar en la XXII edición de la Carreira e Andaina Popular de Betanzos y conocer otros deportes, como waterpolo y taekwondo.

Las fiestas de San Roque concluirán la jornada del domingo, 25 de agosto, si bien será un día muy especial cargado de actividades, con la II Xira Fluvial aos Caneiros, la orquesta París de Noia y con una espectacular sesión de fuegos artificiales de carácter tanto acuático como aéreo.