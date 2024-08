Satisfacción y alivio de vecinos y comerciantes de A Coruña por el fin de la huelga de basura

A Coruña ha pasado medio verano de 2024 para olvidar debido a la huelga de basuras. Un conflicto del que se ha decidido su finalización este jueves 8 de agosto, por parte de los trabajadores de la concesionaria de basuras Prezero, pero que se ha extendido durante 46 largos días.

Estas semanas han estado marcadas por la acumulación de toneladas de basura en las calles de decenas de barios, del recrudecimiento del enfrentamiento entre el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), Concello de A Coruña y Prezero; de la activación de la situación de emergencia sanitaria, la quema de contenedores y hasta denuncias a la Fiscalía.

Este viernes, 9 de agosto, la comisión de seguimiento de la huelga de basura presidida por la alcadesa Inés Rey ha manifestado que ya están trabajando para desactivar la situación de emergencia sanitaria en la ciudad herculina y han detallado que desde el inicio de actividad de Valoriza, la empresa que presta el servicio de recogida temporalmente, han sido retiradas más de 930 toneladas de basura.

La situación vivida ha alterado el día a día para los vecinos de la ciudad con malos olores y calles impracticables y también de los comerciantes, que han visto inutilizadas sus terrazas por la acumulación de basura en las inmediaciones de sus negocios.

Todo ello conllevó un progresivo deterioro de la imagen de la ciudad en unos meses con afluencia masiva de turismo a causa del verano y el conflicto de la basura ha llegado incluso a medios nacionales.

Este viernes vecinos de barrios de A Coruña celebran el fin del conflicto y confían en que no vuelva a repetirse:

Cuatro Caminos

Juan Iglesias, portavoz de asociación de vecinos Cuatro Caminos, sobre la desconvocatoria de la huelga: "Fenomenal, ya era hora, pero no nos fiamos". Así de tajante se ha mostrado la junta directiva vecinal del barrio coruñés, que aseguran que "no nos fiamos de esta gente, no vaya a ser que en diciembre haya otra huelga".

Apuntan a que se han pasado en la ciudad otras huelgas encubiertas que se han manterializado en otras alertas sanitarias como la que tuvo que declarar la alcaldesa a finales de 2023.

"Nos llevan engañando muchos años y hacen siempre lo mismo y lo intensifican más con quema de contenedores y demás que padecemos siempre los mismos. Al final no sabes sus reivindicaciones ni lo que piden, pero siempre están con lo mismo, no piden para todo el colectivo, sino que quieren control desde el sindicasto y chantajear otra vez a la ciudad", argumenta Iglesias.

En este contexto, se ha congratulado de que "la alcaldesa haya cogido el toro por los cuernos y por fin tengamos una solución". "Se está investigando por parte de la Fiscalía para que esta gente no vuelva a chantajearnos otra vez, cada seis meses ya nos tienen acostumbrados a todo esto y es vergonzoso", critica, a la vez que recuerda que en el barrio han quemado "muchas veces" el contenedor de vidrio en estas semanas.

"Ahora las cosas no les van a salir bien porque por parte de la alcaldesa se ha tomado una determinación y esperamos que de esta vez esto tenga un final distinto", ha concluido en alusión a las acciones llevadas a cabo por STL desde la convocatoria de la huelga el pasado 24 de junio.

Falperra

El presidente de la asociación vecinal de La Falperra, Jaime Suárez, ha calificado el fin de la huelga como una "muy buena noticia" que ha llevado "satisfacción al barrio": "amanece y se nota en el semblante de la gente que se ha terminado la huelga y esperemos que no se vuelva a repetir y se alarge de esta forma", afirma.

"Ha habido momentos angustiosos por el fuego en los contenedores y la gente tenía miedo y el comercio estuvo bastante afectado con basura delante de los escaparates", cuenta, mientras concreta que "afortunadamente esto se acaba y esperemos que no vuelva a suceder y se arregle todo definitivamente".

Matogrande

Vecinos de Matogrande reconocen que "estas semanas han sido horribles" y lamentan que en ocasiones no se podía transitar por las aceras ya que "estaban ocupadas de basura". "Una vez finalizada la huelga observamos que no están limpiando los restos que quedaron manchados, sobre todo por zona de restaurantes, y en ocasiones limpian con agua a presión pero en otras no", denuncian.

En este contexto, argumentan que "se tenía que haber arreglado todo antes del verano y no permitir llegar a estos extremos" pero valoran positivamente su fin "siempre y cuando vuelvan a cumplir su función los operarios como hacían anteriormente a la huelga".

Os Mallos

Vecinos de Os Mallos se alegran de la finalización del conflicto de la basura y se muestran "orgullosos de la postura inamovible de la alcaldía que no cedió a los chantajes de este grupo que provocó una situación que esperamos que no se repita".

También lamentan que durante mes y medio "las calles hayan estado llenas de basura suponiendo un peligro de infecciones" y concretan que en ciertos barrios, entre los que se encuentra Os Mallos, "fueron los más afectados".

Aprovechan el fin de esta situación para reivindicar que "día tras día despertamos con mobiliario en la calle", por lo que subrayan que si no funciona avisar al 010 "por desconocimiento o desidia", hacen un llamamiento a que sean los prpios operarios del servicio de limpieza los que den la alerta para que pase el camión correspondiente a recoger esos voluminosos. "Tenemos las calles permanentemente llenas de colchones, ya o sabemos si es coincidencia o adrede", exponen.

Ventorrillo

Aníbal, vicepresidente de la asociación de vecinos de O Ventorrillo, ha asegurado que "al igual que en todos los barrios estábamos afectados con zonas de malos olores", sin embargo apunta que "comparado con otros barrios no llegamos a acumular los montones de basura de otras zonas con contenedores completamente devorados por montañas de desechos".

Define el fin de la huelga como "una magnífica noticia" y dice con esperanza que "espera que no vuelva a pasar lo de los últimos 18 años". "Nos alegramos por los trabajadores que creemos que han presionado de alguna manera para que el sindicato la haya desconvocado y sin lugar a dudas la postura de no ceder un ápica ante el chantaje del gobierno municipal ha sido clave", explica.

"Esperamos que episodios como los de quema de contenedores, quema de coches particulares, negocios, fachadas...que no se vuelvan a dar. Estamos seguros de que no va a volver a pasar porque estamos en una ciudad del siglo XXI", finalizó.

Novo Mesoiro

Víctor Lamela, de la asociación de vecinos de Novo Mesoiro, ha detallado que en las primeras semanas tenían en el barrio unos volúmenes de recogida "bastante altos, del 60 0 70%", pero que en las últimas dos semanas "se situó en 0%, 10%, 20%...". "Se nos estaba acumulando basura por todas partes y hay gatos y otros animales que abren bolsas creando un ambiente insalubre", cuenta.

Desde el jueves pasado que se reforzó la recogida, asegura que "la situación ha mejorado mucho". "El fin de la huelga es una buena noticia porque era un desastre, con terrazas de cafeterías donde estar era inviable por la basura acumulada, esperamos no estar todos los años con este mismo problema", desea.

Sagrada Familia

Alejandro, de la asociación de vecinos del barrio de Sagrada Familia, sobre los dos últimos meses ha contado que "era algo dantesco, horrible, con mucha basura acumulada porque no se pasaba prácticamente a recoger nada".

En este contexto, apunta que "una vez que empezó el refuerzo de Valoriza se vaciaron contenedores y se llevaron voluminosos, lo que mejoró un poco la limpieza en el barrio".

Todo esto se une a que afirma que esta semana hubo una recogida "un poco más completa": "esta noche pasaron y hace dos noches también vaciando contenedores", destaca, aunque reivindica que "falta todavía la parte de limpieza de calles porque se ha recogido la basura pero lo que quedaba por el suelo, las manchas generadas por la basura fuera de los contenedores, sí queda".

Recomienda que para volver a la normalidad "se pase un agua a todo". Acerca del fin de la huelga, asegura que "iba siendo hora": "Respetamos el derecho a huelga, pero ha faltado el derecho de los ciudadanos a la salud y a mantener las calles limpias, que lo han vulnerado con todo lo que han hecho en este mes y medio", concluye con pesimismo.

Juan Flórez-Ensanche

Alfredo Camarero, de la asociación de vecinos de Juan Flórez-Ensanche, celebrar que "por fin la situación vuelva a la normalidad", pero muestra una postura crítica porque asegura que "no nos parecen razonables ni los plazos ni la situación que se ha vivido".

"Ha estado la ciudad demasiado tiempo dando una imagen penosa en la época de más turismo del año y no se afrontó con la suficiente celeridad para poderlo solucionar. La situación ha sido muy desastrosa estos meses, se tenía que haber solucionado antes, tomar medidas antes y declarar la emergencia antes", opina, a la vez que lamenta que "la imagen hacia el turismo ha sido desastrosa".

"Semanas muy complicadas de situación insostenible"

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, ha expresado sobre la huelga de basura en cuanto al comercio de la ciudad que "han sido semanas muy complicadas porque somos establecimientos que generamos mucha basura".

"Desde Hospeco hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y ya que tenemos cuartos especiales para basura hemos tratado de sacar lo menos posible fuera, pero ha habido momentos en los que la situación era insostenible y teníamos que optar por sacarlos", admite.

Se muestra preocupado a su vez por la imagen de los turistas de la ciudad: "se llevan una sensación mala que perjudica la imagen de A Coruña e internamente como residentes hemos tenido grandes problemas logísticos", añade.

"El fin de la huelga lo pedíamos todo el sector, la manera de salir de esta situación tan complicada, estábamos en medios nacionales y es lo que hace daño", finaliza.