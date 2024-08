¿Qué implica el fin de la huelga de la basura en A Coruña? Así han sido estos 46 días

La huelga de basura ha sido la problemática que ha causado infinitos quebraderos de cabeza este verano en A Coruña, desde su inicio el 24 de junio tras la noche de San Juan, uno de los días de más fiesta y más gente en la ciudad.

Este 9 de agosto, 46 días después, oficialmente la huelga indefinida que ha llenado las calles de la ciudad herculina de toneladas de basura, ha llegado a su fin, tal como anunciaron ayer por la noche los trabajadores de Prezero, la empresa concesionaria de la recogida de la basura en A Coruña.

Según han trasladado, la decisión de poner fin a esta extrema situación que ha puesto a la ciudad en emergencia sanitaria, ha sido por 49 votos a favor frente a 28 en contra y el portavoz Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, Alfonso Seijo, ha detallado que se ha tomado esta decisión "por el bien de los trabajadores".

En estos casi dos meses de conflicto de basuras coincidiendo con el inicio del verano en la ciudad con sus fiestas y grandes eventos que atraen a un público multitudinario, la huelga de basura ha empañado la imagen de la ciudad.

Los turistas se han encontrado con aceras impracticables llenas de bolsas de basura o cartones, desechos de comida en mal estado esparcidos por las aceras debido a la acción de las gaviotas sobre las bolsas de basura y hasta han aparecido ratas en algunas zonas, lo que también ha alterado en gran medida el día a día y la convivencia vecinal en los barrios.

Se han llegado a situaciones extremas de basura no recogida en semanas y algunas zonas han visto como los desechos resultantes de San Juan, celebrado el 23 de junio, se recogían hasta dos semanas después, con el riesgo para la salud que eso conlleva.

El duro enfrentamiento entre STL y el Concello de A Coruña se ha ido recrudeciendo semana a semana y en escena ha entrado también, por razones sanitarias, la empresa Valoriza, encargada de limpiar centenares de kilos de basura acumulados en las calles durante la emergencia sanitaria que sigue en vigor, realizando hasta doble turno.

Desde la convocatoria de la huelga, con intentos infructuosos desde el ejecutivo de Inés Rey de que fuera desconvocada días antes, el conflicto ha pasado por varias fases relevantes:

Causas

El portavoz Alfonso Seijo junto a otros miembros del comité de huelga expresaron al inicio del conflicto que desde la empresa se estaba incumpliendo en contratación y denunciaron falta de personal.

A esto sumaron el no cumplimiento de la denominada garantía de indemnidad, lo que explicaron alegando que "trabajadores eventuales están en casa porque reclamaron sus derechos al vulnerarse las antiguedades y se les ha dejado de llamar desde la empresa como represalia".

"Hasta que ellos sean readmitidos no vamos a parar, queremos que se llame a la gente que han dejado de llamar" explicaron hace unas semanas. En este contexto, aseguraron también que desde Medio Ambiente "dicen que no saben nada" y denunciaron que Prezero no realizaba diariamente "entre dos y cinco servicios".

Como solución, propusieron "rescatar el servicio" y así acabar "con conflicto tras conflicto en bucle" (se produjo una anterior huelga de basuras a finales de 2023). Alegaron que desde María Pita "tienen la potestad de rescatar el sercicio como en Nostián, donde nombraron a una gestora".

Primeras retiradas

Desde el domingo 23 de junio, la basura de los coruñeses inundaba los contenedores de la ciudad. La fiesta de la víspera de San Juan no ayudó, las papeleras y los cubos reunían una mezcla de restos de botellón, comida, y envases, que sumado a las bolsas de plástico de los domicilios, atrajo a numerosos insectos y gaviotas.

A primera hora de esa mañana se esperaba que toda esa basura acumulada en los contenedores de la ciudad hubiera desaparecido, pero alrededor de las 8:00, e incluso a las 9:00 horas en algunos puntos, la montaña de las bolsas de plástico era todavía más alta que el día anterior.

Desde ese miércoles 26 de junio el servicio de recogida de basuras retomó su labor tras 48 horas en las que tan solo funcionaron los servicios mínimos. Sin embargo, los parones se retomarían los días 8, 25, 26 y 27. Lo mismo se anunció en aquel momento para agosto, con paros programados los días 8, 9, 15 y 16.

Los trabajadores anunciaron tambiém que la situación continuaría "todos los martes y sábados en adelante hasta que llegue la solución del conflicto".

Quema de contenedores

A medida que se alargó el conflicto desde el anuncio de huelga, hace unas semanas se comenzaron a producir quemas nocturnas de contenedores que inclus llegaron a afectar a coches aparcados, mobiliario urbano y pusieron en riesgo a viviendas. En este contexto, fueron identificadas algunos miembros de STL que estaban cerca del lugar de los incedios y se sospechó de su posible implicación en los hechos.

Uno de los peores días fue la noche del 18 al 19 de julio, cuando de madrugada ardieron hasta 27 contenedores y fue la jornada que más conflictos de este tipo se registraron. Monelos, Eirís, Los Rosales y Ronda de Outeiro fueron algunos de los barrios más afectados. Cuatro empleados de STL han sido identificados por su posible implicación con los hechos, ya que "estaban muy cerca de uno de los contenedores", según indicó esta mañana Inés Rey.

Fue en este momento cuando la alcaldesa se reunió con la Federación de Asociaciones Vecinales para informarles sobre la evolución de la huelga de basuras ante la necesidad de respuestas por parte de los coruñeses. El sector turístico, los vecinos y los comerciantes demandaban desde hace días la aplicación de medidas como la declaración de la emergencia sanitaria y convocaron una concentración en María Pita en forma de protesta.

Paralelamente, se agravó el enfrentamiento entre STL y Prezero dado que el sindicato anunció que adelantaría la huelga indefinida a finales de julio. Asimismo, el Concello llegó a estimar que desde el 24 de junio se han registrado 160 contenedores quemados, unas incidencias que no solo han puesto en peligro a vecinos y bomberos, sino que también han costado al Concello más de 400.000 euros.

22 de julio: Declaración de emergencia sanitaria

Ines Rey anunció el lunes 22 de julio que A Coruña entraría en situación de emergencia sanitaria y que el decreto entraría en vigor a las 15:41 horas de esa jornada, cuando se cumplirían 72 horas desde que la empresa concesionaria recogió la notificación enviada el pasado viernes.

Esta situación permitió al Concello contratar una nueva empresa para que se encargue del servicio, que debería disponer de forma inicial de 13 camiones y 32 operarios, y tras dos solicitudes presentadas se hizo con el servicio la empresa Valoriza.

A su vez, en este momento se creo la comisión de seguimiento de la emergencia, presidida por la propia Inés Rey y de la que forman parte varios concejales y que sirve para seguir de manera diaria la evolución del conflicto. "Hasta ahora hemos jugado con unas reglas. Se acabó ese juego, no va a haber vuelta a la casilla de salida. Se acabó el tiempo de las huelgas salvajes que extorsionan y chantajean a toda una ciudad. Las consecuencias serán en el ámbito laboral", sentenció la alcaldesa hace unos días, además de calificar la situación de chantaje.

Posible "huelga ilegal" con denuncia a la Fiscalía

La Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria decidió a finales de julio emprender acciones legales para instar a la Fiscalía a que investigase los hechos y arrojase luz sobre "una huelga muy atípica". La alcaldesa Inés Rey ha llegado a asegurar que A Coruña podría estar siendo testigo de una "huelga ilegal" en el servicio de recogida de basura.

En este punto del conflicto, es destacable también la recogida nula que se ha registrado en algunos barrios durante numerosas jornadas. Algunos ejemplos han sido: Matogrande, Eirís, Mesoiro, Feáns y Os Mallos, a los que se unieron zonas con porcentajes de recogida por debajo del 5% como Sagrada Familia, Los Rosales o Labañou.

Valoriza y acumulación de basura en la sede de STL

El pasado 25 de julio, la empresa Valoriza empezó a recoger basura en las calles de A Coruña tras una contratación express permitida por la declaración del estado de emergencia por parte del Concello de A Coruña.

Desde entonces, los trabajadores recogieron 396 toneladas de basura en solo una semana. Desde hace unos días han comenzado un doble turno mañana y tarde que está devolviendo algo de normalidad a la ciudad en cuanto a retirada de desechos.

A su vez, horas antes de la declaración de emergencia sanitaria a finales de julio, la sede del sindicato STL amanecó como muchas otras zonas de la ciudad con bolsas de basura acumuladas.

Convocatoria de asamblea y decisión final sobre la huelga

Personal de Prezero, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura en A Coruña, ha solicitado este miércoles 7 de agosto una asamblea para abordar "qué camino" seguir en relación a la huelga indefinida convocada en la ciudad desde el pasado 24 de junio, y ha negado que exista una posición mayoritaria que respalde la desconvocatoria del paro.

Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, ha asegurado que esta semana la situación está "casi normalizada" con porcentajes de recogida "superiores a semanas pasadas y la situación está casi normalizada", ha señalado. No obstante, ha reconocido que "quedan puntos en los que todavía hay acumulados papel, cartón y vidrio". Unos focos que "se irán regularizando esta semana", ha adelantado la regidora.

Asimismo, este jueves 8 de agosto se ha producido la asamblea reclamada por los trabajadores de Prezero y se ha decidido desconvocar la huelga 46 días después. Un total de 49 empleados han votado a favor de desconvocar la huelga, mientras que 28 votaron a favor de continuarla. El portavoz Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, Alfonso Seijo, ha detallado que se ha tomado esta decisión "por el bien de los trabajadores" y para "que no siga habiendo esta sangría".

En proceso de levantar la emergencia sanitaria y 930 toneladas de basura menos

La comisión de seguimiento de la basura del Concello de A Coruña ha manifestado esta mañana del 9 de agosto que ya están trabajando para levantar la emergencia sanitaria. A ello se une que han decidido intensificar el servicio de limpieza en puntos clave de acumulación de residuos.

Este jueves 8 de agosto, según los datos de la comisión, Valoriza recogió 50,06 toneadas de basura en una jornada sin incidencias. Desde la puesta en marcha de la recogida de emergencia de basura, desde Valoriza han retirado un total de 934,26 toneladas de basuras de las calles de la ciudad herculina.