La Federación Alzhéimer Galicia estrena su nueva sede en Santiago de Compostela

El nuevo edificio fue cedido de maneta gratuita por el Gobierno gallego a al entidad Cedida

La Xunta acaba de ceder un local a la Federación Alzhéimer Galicia para instalar su nueva sede en Santiago de Compostela. Este sábado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, asistió a la inauguración de su nueva ubicación, situada en un local cedido gratuitamente por el Gobierno gallego.

Durante el acto, Fabiola García agradeció a Fagal "su apoyo y colaboración constante", así como el trabajo que desarrolla al frente de 15 entidades gallegas que prestan atención a alrededor de 5.000 familias.

La conselleira también destacó los recursos públicos destinados a la atención de las personas con alzhéimer y recordó que Galicia es, según señaló, la única comunidad autónoma que dispone de una red autonómica de centros de día de alzhéimer. Esta red cuenta actualmente con más de 560 plazas públicas distribuidas por toda la comunidad.

García puso además en valor el papel de las entidades sociales especializadas en la atención a las personas con alzhéimer y sus familias. En este sentido, destacó que Galicia cuenta con "un tejido social fuerte e implicado en la mejora de la calidad de vida de todos los gallegos desde la atención especializada", y subrayó el trabajo que desarrolla Fagal en este ámbito.

La nueva sede permitirá a la Federación Alzhéimer Galicia continuar desarrollando desde Santiago su labor de coordinación y apoyo a las entidades que trabajan en la atención a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias.