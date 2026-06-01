Un detenido y un herido en Santiago tras dos peleas: los vecinos claman contra la inseguridad

Los vecinos de Santiago de Compostela han dicho basta. Residentes en el Ensanche habían convocado una protesta hoy a las 21:00 horas en la praza Roxa tras la muerte de una persona en el barrio de Santa Marta, presuntamente como consecuencia de una sobredosis, a la que este domingo se han sumado dos peleas graves.

El primero de los incidentes se produjo a primera hora de la mañana, cuando hubo una pelea en la que fueron identificadas dos personas. Ninguna de ellas quiso interponer denuncia, según han confirmado fuentes municipales, y tampoco hubo heridos.

La segunda pelea se produjo más tarde y sí se saldó con una persona herida con un corte en el pecho debido a una agresión con una botella. La Policía Local detuvo al presunto autor de los hechos y la Policía Nacional se encarga ahora de las diligencias.

Dos incidentes que se suman a los registrados en las últimas semanas en la capital gallega. Hace menos de dos semanas, una persona fue identificada tras una pelea en la praza Roxa. El varón, al que le fue incautada un arma blanca, intentó agredir a al menos otra persona que estaba en una terraza, pese a los intentos de algunos de los presentes por detenerlo.

A principios de mes, @salseo_usc compartía un vídeo en el que se veía una trifulca en la que intervenían varias personas. En este caso, el suceso se produjo en la Almáciga y en las imágenes se ve cómo al menos tres individuos golpean a un cuarto en el suelo. Cuando se levanta y trata de huir, uno de ellos lo alcanza y lo golpea con fuerza en la cabeza.

Fuentes municipales confirmaron a Quincemil la semana pasada que preocupan "todos os actos incívicos e condutas delictivas" registrados en Santiago, reivindicando el trabajo que se hace a diario para hacer frente a esta situación.

"O incremento de pelexas non é, lamentablemente, unha situación que lle afecte só a Santiago. Aí están os incrementos en Ferrol (por riba do 80%) ou da Coruña (por riba do 60%), e ten múltiples causas que deben ser abordadas desde diferentes ópticas, de maneira responsable e non desde a demagoxia. Niso se está traballando", añaden fuentes del Concello de Santiago.

Manifestación

La Asociación Raigame, por su parte, ha convocado una manifestación este lunes a las 21:00 horas en la praza Roxa. La entidad informaba a finales de la semana pasada que el fallecimiento de una persona en la zona de Santa Marta, al parecer por una presunta sobredosis, había hecho estallar de nuevo la preocupación vecinal.

Los vecinos del Ensanche denuncian que no se trata de un caso aislado, sino que en los últimos meses han aumentado las peleas violentas, los robos, los narcopisos, el tráfico y el consumo de drogas y los problemas alrededor de algunos locales de ocio nocturno.

Los residentes piden más control sobre los narcopisos, actuaciones frente al tráfico de drogas, medidas reales contra la inseguridad, el cumplimiento de las ordenanzas en los locales problemáticos, más presencia y coordinación policial y soluciones sociales, sanitarias y jurídicas para hacer frente a la situación.

"A inacción só está facendo que a situación empeore, aumentando a tensión social no barrio. A maioría da veciñanza quere o mesmo: vivir nunha cidade segura, tranquila e habitable", indica la entidad en redes sociales, en la que ha informado sobre la convocatoria de la protesta.