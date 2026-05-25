Borja Verea propone una estancia en Irlanda para estudiantes de 3º de la ESO de Santiago PP de Santiago

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, anunció este lunes una serie de propuestas municipales centradas en las "familias compostelanas", las iniciativas se unen a las anunciadas por el PP de Santiago la semana pasada donde presentó medidas vinculadas al día día, como actividades extraescolares organizadas por el Concello, la Parada Familiar o la bolsa familiar en la Zona Azul. "Hablamos de horarios imposibles, de la falta de tiempo, de ese vivir siempre corriendo, y presentamos medidas muy concretas para hacerles la vida más fácil a las familias", explicó Verea.

En ese sentido, anunció la puesta en marcha de un programa de inmersión lingüística en Irlanda para el alumnado de tercero de la ESO y con ampliación "ambiciosa" de la oferta de campamentos municipales por toda Galicia.

Verea aseguró que "hay familias que hacen un esfuerzo enorme para ofrecerles lo mejor a sus hijos: idiomas, actividades, formación, experiencias, oportunidades. Y hay familias que simplemente no pueden". Por ello, el popular anunció la creación de un programa municipal para que los estudiantes de tercero de la ESO de Santiago puedan pasar tres semanas en Irlanda durante el verano, "conviviendo con familias nativas, mejorando el inglés, conociendo otras realidades, ganando autonomía y abriendo la mente".

Según ha detallado, el presupuesto necesario se sitúa entre los 1,3 y los 1,5 millones de euros para garantizar que todo el alumnado de tercero de la ESO empadronados en Santiago y con todas las materias aprobadas en segundo de la ESO puedan participar.

"Hay ciudades que ya tienen en marcha este mismo programa. Por lo tanto, si otros pueden, Santiago también puede. Como siempre digo: no somos menos que nadie", señaló Verea. El líder popular también aseguró que "ningún niño ni ninguna niña se quedaría fuera de este programa por cuestiones económicas".

En el caso de que fuesen 600 o 700 alumnos finalmente, supondría un presupuesto de 2.000 o 3.000 euros por alumno, pudiendo contemplar la posibilidad de pequeños ajustes por renta familiar. Igualmente, Verea indicó que si la partida se quedase excesiva, podrían destinar esos fondos a otras cuestiones. En caso contrario, de quedarse corta, podría ser ampliada.

Oferta municipal de campamentos

Durante su intervención, el líder popular también ha propuesto ampliar la oferta municipal de campamentos de verano para ofrecer más experiencias a las familias.

"Cuando llega el verano todas las familias queremos algo parecido: que nuestros hijos e hijas aprovechen el tiempo, descubran cosas nuevas, hagan amistades, vivan experiencias y también aliviar la carga de las familias que tienen que seguir trabajando durante esos meses", explicó.

Según detalló, la propuesta quiere dar "un salto de calidad y también de ambición" para desarrollar campamentos por toda Galicia vinculados al deporte, a la innovación y a la creatividad.

"Queremos que los niños y niñas compostelanas puedan descubrir Galicia de una manera diferente. Desde A Costa da Morte hasta O Courel. Surf o robótica, naturaleza o tecnología, mar o cultura", apuntó Verea.

"Un campamento es mucho más que unas vacaciones, es la primera vez que los chicos duermen fuera de casa, es la primera vez que tienen una amistad que no es en la escuela, son las primeras aventuras. Queremos una ciudad que ofrezca nuevas oportunidades a los jóvenes santiagueses", ha subrayado.

De esta manera, explicó que la intención sería aumentar las plazas hasta las 350 y ofrecerlas hasta los 18 años de edad. Los campamentos serían gratuitos, con algún ajuste mínimo de renta, para aquellas familias con mayor capacidad económica.

"Nadie quedaría fuera de estos programas", remarcó. Así, si se cubriesen la totalidad de esas 350 plazas se podría hablar de alrededor de 850.000 euros de inversión municipal.