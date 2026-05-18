Aprobada la contratación de comedores escolares en Santiago: mayor coste, pero mismo precio para familias

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha comunicado que esta mañana la Xunta do Goberno Local ha aprobado la licitación del Servicio de Comedores Escolares del Concello de Santiago que atenderá el servicio de comidas en nueve centros de educación infantil y primaria, y en las tres escuelas rurales. De igual modo, ofrecerá el desayuno en diez centros y en las unitarias.

Por el momento, se seguirá atendiendo mediante el modelo de contratación externa, mientras no se pone en marcha el nuevo modelo avanzado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el pasado viernes, que consiste en implantar una cocina central para dar servicio a todos los centros educativos de la ciudad .

Según Louzao, esta nueva licitación ya introduce "melloras importantes" en el servicio con respecto al prestado en la actualidad. En primer lugar tiene que ver con la entrada en vigor del Real Decreto que desarrolla la Ley 17/2011, del 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los colegios, "que afecta á planificación e a educación nutricional". Una parte de ese Decreto ya ha entrado en vigor el pasado mes de abril y la otra parte tendría que entrar en ese mismo mes, pero en 2027.

Otra de las mejoras que se introduce es la de más personal monitor: "unha atención máis completa e con tamén maior dotación de persoal para os nenos con necesidades especiais, que ata agora non había ese persoal especializado", explicó Louzao. También se incluye la prestación a las tres escuelas unitarias que ya dieron comienzo durante el mandato actual. Así, en este curso, se ha prestado el servicio de comedor, mediante un convenio con la FAMPA, y durante el curso que viene ya se ofrecerá también el servicio de desayunos que será "directamente a través deste contrato do Concello".

El contrato se licita por primera vez en dos lotes con un presupuesto total de 3.535.022,44 euros al año . Un primer lote será el referido al servicio de monitor con un presupuesto máximo de 2.226.678,92 euros, exento de IVA, que se contratará por dos años, prorrogable por otros dos. El segundo lote, el referido al servicio de alimentación, cuenta con un presupuesto máximo de 1.308.343,52 euros, IVA incluido, y se licitará solo por un año, prorrogable hasta otros tres de forma individualizada.

"O motivo deste prazo é a previsión da posta en marcha do novo modelo de funcionamento para o servizo de comedor, por iso se licita só por un ano", señaló Louzao.

El segundo lote sufre un incremento "moi importante", pero Míriam Louzao garantizó que "non se van mudar os prezos públicos para o vindeiro curso" y será el Concello el que se haga cargo de buena parte de los costes de esta prestación.

Actualización puestos de trabajo (RPT)

Louzao también ha informado esta mañana la aprobación de la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT), que incluye cambios organizativos y funcionales.

La edila ha explicado que la nueva RPT recoge una serie de ajustes en la estructura directiva, la modificación de la dependencia de algún servicio, del cuadro de personal y la finalización de procesos de estabilización y de promoción interna. La concejala ha detallado que la RPT actualiza "a codificación de todos os postos" y realiza transformaciones de algunos de ellos para atender necesidades en determinados departamentos que se resuelven sin aumento de personal, mediante amortización de vacantes.

De hecho, ha puesto de ejemplo un puesto de auxiliar administrativo que se transforma en una plaza de arquitectura, un perfil que permitirá atender las necesidades de los expedientes patrimoniales.

Asimismo, la RPT ha incorporado "os novos postos que se crearon como resultado de acudir ao máximo permitido pola taxa de reposición de efectivos", entre los que ha citado un técnico de administración general, un técnico de planificación y gestión tecnológica, dos de bomberos y tres de policías, así como puestos ocupados en procesos de promoción interna.

Míriam Louzao ha subrayado que uno de los cambios más "destacables" de la RPT es la funcionalización de todos los puestos que aún permanecían como laborales, teniendo en cuenta que en la actualidad ya "non existe diferencia de contido nin retributiva que sostenga seguir mantendo ese dobre réxime". En este sentido, la concejala ha precisado que los procesos de funcionalización serán "voluntarios" para las personas que ocupan estos puestos, por lo tanto podrán mantener esa condición individualmente si así lo deciden.

De todas formas, ha subrayado que "a unificación das dúas tipoloxías vai a posibilitar a mobilidade tanto horizontal como vertical na actualidade limitada por esta diferenciación entre os dous réximes". Dicha modificación afecta a 61 puestos de diversas categorías.

"A RPT é un documento dinámico, ademais os procesos burocráticos levan todo o seu tempo e polo tanto estamos xa preparando a siguiente modificación", ha asegurado Louzao. Con todo, una vez publicada, habrá un plazo de exposición pública de 20 días para presentar alegaciones.