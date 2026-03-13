El Concello de Santiago cede a la Policía Nacional un local municipal tras el incendio

Fachada de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago. Quincemil

El Concello de Santiago ha cedido un local municipal a la Policía Nacional tras el incendio que sufrió la comisaría de la capital gallega el pasado 12 de febrero.

Así lo han trasladado fuentes municipales a Europa Press un mes después del fuego, que se originó en la galería de tiro del edificio y afectó a varias salas del mismo. Debido al suceso, la Policía Nacional habilitó dos puntos móviles para hacer tanto el DNI como el pasaporte en la Praza do Obradoiro.

En este contexto, el Concello ha subrayado que estuvo a disposición de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno "desde el primer momento" en que se produjo el incendio.

Asimismo, fuentes municipales han asegurado que la propia alcaldesa, Goretti Sanmartín, estuvo en contacto con la comisaria y las demás autoridades.

Finalmente, este viernes el Gobierno local ha acordado con la Policía Nacional el uso de un local municipal atendiendo a las necesidades que formularon.