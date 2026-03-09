Santiago celebrará del 20 al 23 de marzo la Festa da Uña: esta es su programación completa Concello de Santiago

Esta mañana se ha presentado una nueva edición del programa de la Festa da Uña de San Lázaro, una de las citas gastronómicas imprescindibles de Santiago y una de las más antiguas de Galicia. La fiesta se celebrará del 20 al 23 de marzo y a la presentación acudieron la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, el presidente de la asociación gastronómica y cultural Orde da Uña, Fernando Neira, y el gerente del Centro Comercial As Cancelas, Javier Nicolás Blanco.

En su intervención, Louzao destacó que la celebración cada año va consolidando novedades que la hacen una fiesta atractiva, no solo para las personas del barrio y del conjunto del Concello, sino también para todo el entorno y los turistas que quieran conocer la esencia de uno de los barrios más singulares de Compostela.

Este año la inauguración de la Festa da Uña se celebrará con una degustación de uñas en el Centro Comercial As Cancelas que incluirá la música en directo y un pregón a cargo de los fundadores de la Asociación Orde da Uña, representados por José Luis Míguez. Esta degustación tendrá lugar a partir de las 20:00 horas el viernes 20 de marzo.

Además, este año la SD Compostela regalará una entrada a las personas que consuman Uñas de San Lázaro para el partido SD Compostela contra el Racing Villalbés, que tendrá lugar el domingo 22 de marzo en el Estadio Vero Boquete.

Este año son 27 (dos más que el año anterior) los restaurantes que ofrecerán durante estos días sus versiones del tradicional plato de uñas, tanto en el barrio de San Lázaro como en otros barrios, y que suele estar acompañado de bertóns, patatas y chorizo.

La Asociación Orde da Uña dedica la fiesta este año a la memoria de los vecinos del barrio Evaristo Carracedo, Ramón Carril, José Luis Míguez, Manuel Moure y Pepe Puente, fundadores de la asociación, que organiza las actividades festivas.

Programa

La programación de la Festa da Uña se celebrará entre el viernes 20 de marzo hasta el lunes 23 de marzo, con la tradicional subasta de uñas. Esta es su programación completa:

Viernes 20 de marzo

Inauguración Festa da Uña, a las 20:00 horas en el Centro Comercial As Cancelas

Pregón de los fundadores de la Asociación Gastronómica Cultural Orde da Uña, representados por José Luis Míguez

Degustación de Uñas

Música en vivo: Kike Varela

Sábado 21 de marzo

Alborada con Gaiteiros Os Enxebres de San Lázaro, de 9:00 a 13:00 horas

Pasacalles con Charanga Fanfarria Furruza, de 11:00 a 14:00 horas

Sesión vermut con grupo musical, a las 14:00 horas

Verbena amenizada por disco móvil Apocalipsis y Orquesta La Fórmula, a las 22:00 horas

Domingo 22 de marzo

Alborada con Gaiteiros Os Enxebres de San Lázaro, de 9:00 a 13:00 horas

Pasacalles con Charanga BB+, de 11:00 a 14:00 horas

Sesión vermut con Charanga BB+, a las 14:00 horas

Verbena amenizada por disco La Banda de Ayer, a las 21:30 horas

Lunes 23 de marzo