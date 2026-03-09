Santiago celebrará del 20 al 23 de marzo la Festa da Uña: esta es su programación completa
Este año está dedicada a los cinco fundadores de la 'Orde da Uña' y contará con las actuaciones musicales de Kike Varela, París de Noia, Os Enxebres de San Lázaro o la Banda Municipal de Música de Santiago
Esta mañana se ha presentado una nueva edición del programa de la Festa da Uña de San Lázaro, una de las citas gastronómicas imprescindibles de Santiago y una de las más antiguas de Galicia. La fiesta se celebrará del 20 al 23 de marzo y a la presentación acudieron la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, el presidente de la asociación gastronómica y cultural Orde da Uña, Fernando Neira, y el gerente del Centro Comercial As Cancelas, Javier Nicolás Blanco.
En su intervención, Louzao destacó que la celebración cada año va consolidando novedades que la hacen una fiesta atractiva, no solo para las personas del barrio y del conjunto del Concello, sino también para todo el entorno y los turistas que quieran conocer la esencia de uno de los barrios más singulares de Compostela.
Este año la inauguración de la Festa da Uña se celebrará con una degustación de uñas en el Centro Comercial As Cancelas que incluirá la música en directo y un pregón a cargo de los fundadores de la Asociación Orde da Uña, representados por José Luis Míguez. Esta degustación tendrá lugar a partir de las 20:00 horas el viernes 20 de marzo.
Además, este año la SD Compostela regalará una entrada a las personas que consuman Uñas de San Lázaro para el partido SD Compostela contra el Racing Villalbés, que tendrá lugar el domingo 22 de marzo en el Estadio Vero Boquete.
Este año son 27 (dos más que el año anterior) los restaurantes que ofrecerán durante estos días sus versiones del tradicional plato de uñas, tanto en el barrio de San Lázaro como en otros barrios, y que suele estar acompañado de bertóns, patatas y chorizo.
La Asociación Orde da Uña dedica la fiesta este año a la memoria de los vecinos del barrio Evaristo Carracedo, Ramón Carril, José Luis Míguez, Manuel Moure y Pepe Puente, fundadores de la asociación, que organiza las actividades festivas.
Programa
La programación de la Festa da Uña se celebrará entre el viernes 20 de marzo hasta el lunes 23 de marzo, con la tradicional subasta de uñas. Esta es su programación completa:
Viernes 20 de marzo
- Inauguración Festa da Uña, a las 20:00 horas en el Centro Comercial As Cancelas
- Pregón de los fundadores de la Asociación Gastronómica Cultural Orde da Uña, representados por José Luis Míguez
- Degustación de Uñas
- Música en vivo: Kike Varela
Sábado 21 de marzo
- Alborada con Gaiteiros Os Enxebres de San Lázaro, de 9:00 a 13:00 horas
- Pasacalles con Charanga Fanfarria Furruza, de 11:00 a 14:00 horas
- Sesión vermut con grupo musical, a las 14:00 horas
- Verbena amenizada por disco móvil Apocalipsis y Orquesta La Fórmula, a las 22:00 horas
Domingo 22 de marzo
- Alborada con Gaiteiros Os Enxebres de San Lázaro, de 9:00 a 13:00 horas
- Pasacalles con Charanga BB+, de 11:00 a 14:00 horas
- Sesión vermut con Charanga BB+, a las 14:00 horas
- Verbena amenizada por disco La Banda de Ayer, a las 21:30 horas
Lunes 23 de marzo
- Tradicional subasta de uñas, a las 11:35 horas
- Concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago, a las 13:30 horas
- Disco Móbil, a las 21:00 horas
- Verbena amenizada por la orquesta París de Noia, a las 22:00 horas
- Fin de fiesta con Kike Varela