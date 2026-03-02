Una pelea en el Ensanche de Santiago se salda con dos heridos y diez identificados

Los vecinos del Ensanche de Santiago han vivido de nuevo una pelea multitudinaria en un pub del centro de la ciudad. Los hechos se produjeron cerca de las 6:00 horas de la mañana de este sábado en el pub La Grandota al que se tuvieron que desplazar efectivos de la Policía Local de Santiago y de la Policía Nacional. La pelea se saldó con dos heridos y con diez personas identificadas, según datos del propio Concello.

Esta pelea se suma a los múltiples conflictos y quejas que se producen en la zona del centro de la ciudad durante el ocio nocturno y por la que desde hace meses la asociación de vecino Raigame lleva denunciando. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre una operación policial se saldaba con dos detenidos por situación irregular, cien personas identificadas y varias actas relacionadas con los estupefacientes.

Desde la asociación iniciaron una recogida de firmas para cerrar definitivamente los afters Stilo y TNT, así como el cierre de dos narcopisos situados en el barrio que producen "problemas continuos", como explicaban desde Raigame a Quincemil.

Unos problemas que afectan a la seguridad y a la salud de los propios vecinos del Ensanche, pero también perjuicios económicos como los servicios de limpieza y de reposición del mobiliario urbano realizados por el Concello debido a las peleas, o también realizados por los propios vecinos o comerciantes de la zona.

Estos problemas derivados del ocio nocturno también fueron el punto clave de la reunión que mantuvieron la Coordinadora das Asociación Veciñais de Santiago con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y otros representantes del gobierno local.

En ella, además de poner en manifiesto el incremento de tráfico de drogas en la ciudad, también se informó de las peleas multitudinarias en la rúa Santiago de Chile. Entre las peticiones de la entidad, se encontraba el adelanto de dos horas de la hora del cierre nocturno para todos los establecimientos hosteleros.