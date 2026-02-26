Santiago suspende durante un año las licencias para convertir edificios residenciales en turísticos

El pleno municipal de Santiago de Compostela ha aprobado esta mañana suspender cautelarmente y durante un año la concesión de licencias de hospedaje para la conversión de edificios residenciales completos en equipamientos destinados a usos turísticos, mientras el Gobierno local trabaja en la modificación de la normativa relativa.

La medida ha sido aprobada con los votos del gobierno local (BNG y Compostela Aberta), las concejalas no adscritas y el PSOE. El grupo popular se ha abstenido y ha calificado la medida como una "nueva restricción" dentro de una política urbanística basada en la "escalada normativa".

Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo e Vivenda, centró su atención en los apartamentos turísticos, una tipología (regulada de forma autonómica) que consiste en bloques de pisos dedicados en su totalidad al alojamiento turístico y sobre la que una asociación le trasladó su preocupación semanas atrás por un caso reciente.

“Consideramos oportuno ir máis alá coa regulación do uso turístico do parque residencial revisando os requisitos de implantación do uso de hospedaxe en edificio exclusivo, con especial atención aos edificios residenciais, cun obxectivo principal que guía moitas outras actuacións deste goberno: protexer o tecido residencial e o tecido comercial”, defendió Lestegás.

De esta manera, con esta medida, el Concello pretende proteger también el tejido comercial. Se tendrá en cuenta que la normativa en vigor exige que eluso de hospedaje del grupo I (que es el que se desarrolla en establecimientos específicamente dedicados a esta actividad, no en viviendas) se implante en edificios exclusivos, y solo permite usos auxiliares o complementarios asociados al principal dentro del mismo establecimiento, pudiendo favorecer la desaparición de comercios existentes en la planta baja de edificios que se pretende dedicar al uso de hospedaje.

El edil ha certificado que la normativa municipal modificada en 2023 no impide la proliferación de este modelo en la ciudad, que sustituye al "tradicional de hotel", con su recepción, cafetería y restaurante. Esto no es "fácil" que suceda en edificios con división horizontal, pero sí si no la hay o si hay un único propietario, según explicó Lestegás.

La situación no se ha generalizado ni se produce "a gran escala". De esta manera, en 2025, el Concello de Santiago solo concedió tres licencias de este tipo. La pretensión de esta suspensión cautelar y la modificación normativa en la que trabajará ahora Urbanismo, que revisará los requisitos de implantación, es "anticiparse" a la problemática.

"Maquillaje político"

El Partido Popular de Santiago, a través del edil José Antonio Constenla, ha criticado la "escalada normativa" que ve en la política urbanística del bipartito: "Siempre una nueva restricción".

En esta línea, ha asegurado que "la prohibición por sí sola no crea vivienda, no rehabilita edificios y no incrementa el parque público", entre otros ejemplos. El grupo popular ha optado por la abstención al tiempo que ha instado al departamento dirigido por Lestegás a "dialogar" con los sectores afectados la medida en la que ahora trabajará.

Pese a dar su 'sí', Mercedes Rosón, en representación de las concejalas no adscritas, ha criticado el "proceder" en la tramitación de la norma, en la que, además, cree que debería estar sustentada en "datos" y no solo en "retórica". "Las políticas de vivienda no se hacen por ocurrencia de un día", ha reprochado.

No obstante, Rosón sí considera que la oferta turística está "suficientemente dimensionada" para atender la demanda y ha manifestado su apoyo a todas las medidas orientadas a "priorizar los usos residenciales a los turísticos".

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, ha cuestionado cuál es el problema que pretende resolver el Gobierno local y el "impacto real" en la oferta de vivienda. "Ahora nos suena más a maquillaje político que a una iniciativa a solucionar un problema real", ha manifestado, en coherencia con la actitud "vigilante" que ha asegurado que tendrán aún dando su 'sí'.