Buscan a un vecino de Teo (A Coruña) de 56 años desaparecido desde el miércoles

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Distintos efectivos participan en un operativo de búsqueda de un vecino de Teo (A Coruña), de 56 años, cuya familia alertó de su desaparición en la jornada del miércoles.

El operativo está centrado en la zona del río Ulla con efectivos en la zona de A Estrada (Pontevedra), han precisado a Europa Press desde la Guardia Civil.

En su caso tienen un equipo integrado por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), con participación también de un dron, y patrullas de Seguridad Ciudadana, a la que se suman otros medios. El coche del hombre apareció en la zona de Pontevedra.

Por otra parte, fuentes policiales han confirmado a Europa Press que un hombre de 78 años que faltaba de una residencia de Bembrive ha sido "reintegrado" a la misma después de que se escapase tras una visita médica.