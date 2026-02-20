El gobierno de Santiago presentará los presupuestos de 2026 sin el apoyo de la oposición

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareció esta mañana para dar a conocer el proyecto de presupuesto que fue aprobado por la Xunta de Gobierno local y que serán llevados a un pleno extraordinario en el mes de marzo sin acuerdo con sus socios habituales (PSOE y no adscritas) que, de no llegar a seguir adelante, Sanmartín acabará sometida a una cuestión de confianza.

Durante su intervención, Sanmartín destacó que estos presupuestos continúan "consolidando servicios, transformando la administración y mejorando la calidad del espacio público urbano y rural", con una "clara preeminencia" de los objetivos sociales.

La alcaldesa informó que el presupuesto sube un 1,64% al respecto del de 2025, y supera los 148 millones de euros (148.532.471,20 euros). El montante consolidado con las entidades del sector público municipal asciende a casi 152 millones.

Respecto a los ingresos, Goretti Sanmartín destacó que, un año más, el gobierno decidió no subir los impuestos a los vecinos, más allá de la modificación aprobada del cargo para las viviendas que permanecen vacías y que no tienen relevancia presupuestaria.

El incremento de los ingresos corrientes, que suman 143.020.475,98 euros, se debe "a la mejora en la gestión recaudatoria", que este año avanzará con la recuperación del cobro de basura por parte de los servicios municipales (hasta ahora hecho a través de la factura del agua), a los nuevos conceptos como la tasa de depuración que, en la parte que corresponde a la EDAR de la Silvatouta ya entran en las cuentas municipales, o a los aparcamientos del Ensanche que se recuperan para la gestión pública.

Por otro lado, la previsión de ingresos de capital se sitúa en 2.455.013,22 euros y disminuye respecto a 2025. Sanmartín detalló que este descenso se debe, por un lado, a que en 2025 se presupuestaron 5,8 millones procedentes de la transferencia de parcelas para vivienda protegida que ya no se recogen en este nuevo presupuesto.

Por otro lado, también explicó que este descenso se debe a las transferencias de capital correspondientes con las ayudas Next-Generation que eran superiores a las que se consignan en este ejercicio para los proyectos EDIL.

La alcaldesa informó que también existe una limitación de la posibilidad de recurrir al crédito, establecida por las reglas fiscales que impiden a los concellos suscribir endeudamiento por encima de la amortización del año anterior, lo que deja este concepto en 2.972.000 euros.

En cuanto a los ingresos corrientes, suman 143.020.457,98 euros, mientras que los gastos corrientes ascienden a 139.143.940,92, lo que genera un ahorro de más de 3 millones de euros que se dedican también a inversiones.

Más personal para atender servicios

El presupuesto recoge un "esfuerzo" en el capítulo de personal, para hacer frente a las mejoras del cuadro del personal.

De esta manera, de un total de los gastos, el incremento más destacado se sitúa en el capítulo I, próximo a los 46 millones de euros, que responde al aumento de plazas de personal y también a las cantidades necesarias para hacer frente a la valoración y a las modificaciones de la relación de puestos de trabajo en marcha, más allá de la subida retributiva prevista para todo el sector público o lo pactado al respecto de gratificaciones por trabajo fuera de la jornada, u otras demandas del personal.

En este mismo capítulo, están recogidas 5 nuevas plazas en la tasa de reposición de efectivos, que permitirá aumentar en 3 la dotación de la Policía Local, además de otras 2 plazas de técnico especializado en gestión deportiva y programación web.

El cuadro de personal también recoge la reconversión de los puestos de la antigua UMAD en 6 nuevos efectivos de bomberos, otros 5 puestos para la administración general y 1 de trabajo social.

La regidora municipal destacó que "el Concello de Santiago continúa reforzando los servicios de seguridad y el funcionamiento estructural". A este respecto, también explicó que, con este crecimiento, el parque de bomberos tendrá 71 puestos y la Policía Local 163.

Servicios e inversiones

Sanmartín destacó que los presupuestos reservan "importantes cantidades" para la prestación de servicios públicos, con una dotación de 70 millones de euros (capítulo II), que en términos generales crece un 5,6%: limpieza y recogida de residuos (14,1 millones), funcionamiento de la depuradora (4,2 millones), el mantenimiento de las áreas de juego (412.000 euros) o el de las zonas verdes (4,1 millones), el SAF (6,3 millones de euros), entre otras actuaciones.

El área de gasto dedicada a la protección social crece un 250%. Sanmartín ejemplificó el aumento del contrato de los servicios educativos, que pasa de 5,4 a 6,8 millones de euros, una subida de 1,3 millones de euros para atender a la comunidad escolar.

También se refirió a otros servicios como los 8,5 millones de euros para el transporte o los 1,9 millones para la actividad cultural organizada por el Auditorio de Galicia.

La alcaldesa destacó también el apoyo al tejido asociativo-vecinal, cultural, deportivo, económico o social en general, tanto de las ayudas de concurrencia como de las normativas, que suman algo más de 2 millones de euros.

En el capítulo de inversiones (gastos de capital), el presupuesto prevé 6,3 millones de euros, que se completan con algo más de 2,6 millones de euros procedentes de bajas producidas en ejercicios anteriores.

Entre las inversiones, Sanmartín destacó la Casa dos Maiores (1.000.000 de euros), la Factoría de Salgueiriños (315.793 euros), el colector de la avenida de Lugo (893.692 euros), la ampliación del alumbrado (100.000 euros), nuevos parques (150.000 euros), vehículos para bomberos (670.593 euros), actuaciones en la zona rural (1,9 millones), reformas en el pabellón de Lamas de Abaded (400.000 euros) y pavimentación en vías urbanas (988.521 euros).