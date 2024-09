Santiago rehabilitará el Pazo de Raxoi para mejorar la accesibilidad y abrirlo a visitas turísticas

El gobierno local de Santiago ha aprobado este lunes el proyecto de rehabilitación del Pazo de Raxoi -sede del Concello- con el objetivo de mejorar su accesibilidad para hacer visitas turísticas de carácter histórico, arquitectónico y artístico.

Las obras contarán con una inversión de 3,9 millones de euros -con IVA incluido- y estarán financiadas con apoyos de los fondos Next Generation. La UTE Redondo, Valladores y Rodríguez SLP, junto con Ezcurra y Ouzando Arquitectura SLOP serán las encargadas de acometer la rehabilitación y el plazo de ejecución es de 12 meses.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, ha detallado que la finalidad de esta actuación es "mellorar as condicións de uso, a funcionalidade e o atractivo dos espazos do Pazo de Raxoi de cara a mellorar os espazos de traballo e as condicións nas que se realizarán as visitas públicas".

En este sentido, las obras de rehabilitación y acondicionamiento se llevarán a cabo en la segunda y tercera planta del edificio. También se realizarán trabajos de rehabilitación de los paramentos además de restaurar los paramentos, puertas y elementos de la capilla.

También se mejorarán los sistemas de instalaciones, especialmente los relacionados con la climatización e iluminación, con el fin de que sean más energéticamente más eficientes.

Accesibilidad

Uno de los principales objetivos de este proyecto es mejorar la accesibilidad del edificio. Para ello, contará con una rampla de acceso y con un ascensor, que recorrerá todo el edificio, desde el sótano hasta la tercera planta.

Louzao ha calificado esta actuación como actuación de "moi necesaria" para "ter una Casa do Concello máis achegada á veciñanza e accesible para as persoas que nos visiten".