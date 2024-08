El Concello de Santiago pide a la ciudadanía que avise a la Policía ante turistas incívicos

Los comportamientos incívicos de algunos visitantes vuelven a ser noticia esta semana en Santiago de Compostela después de que un grupo de turistas acampase con sacos de dormir en las escaleras de la Praza de Praterías, en la parte trasera de la Catedral.

Preguntado al respecto por esta cuestión, el concejal de Mobilidade e Convivencia del Concello de Santiago, Xan Duro, ha incidido en que esta problemática también se da en otras ciudades con las mismas características y ha pedido la colaboración ciudadana para alertar a la policía de este tipo de conductas.

Duro ha puesto el foco en que la vigilancia policial que se hace en la ciudad se sitúa "dentro das capacidades" de las que dispone la Policía Local de Santiago, "que non son todas as que podería ter outros anos". De este modo, ha lamentado una pérdida "moi señalada" de efectivos, razón por la que ha alegado que los agentes "non logran chegar a todos os sitios".

En el caso concreto de la acampada en Praterías, fue la cuenta Compostela Resiste, conocida por denunciar este tipo de prácticas en las redes sociales, la que subió un vídeo en el que un vecino reprendía a este grupo de turistas y les recriminaba que Santiago de Compostela "no es un circo".

"Eu tamén son un intenso usuario de redes sociais e valóroas para o que serven, pero se ademais de subir os vídeos tamén se fai unha chamada á Policía Local, poderíase actuar directamente", ha esgrimido el concejal.

En esta línea, ha recordado que la policía "pode vixiar", pero el casco histórico es "grande, complexo e diverso". Por lo que Duro ha hecho un llamamiento a la ciudadanía compostelana para que, además de subir estos vídeos a redes sociales, también llamen a la policía.