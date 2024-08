El BNG exige en A Coruña la concesión de las ayudas a los mariscadores de la ría de O Burgo

El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, se ha reunido este martes en A Coruña con los mariscadores de la ría de O Burgo y ha anunciado nuevas iniciativas parlamentarias para garantizar la concesión de sus ayudas tras la finalización de la obra del dragado. Posteriormente, ha acompañado a los mariscadores a una nueva protesta en el puente de A Pasaxe, donde han cortado uno de los carriles en dirección al municipio coruñés de Oleiros.

El colectivo de mariscadores lleva meses manifestándose para exigir los pagos que se les deben y la continuidad de las ayudas durante el tiempo que dure la regeneración de la ría. En total, son 74 las familias afectadas que llevan sin cobrar desde enero. A ello se ha referido el portavoz nacionalista, quien ha recordado que no solo están pendientes las ayudas correspondientes a los meses que han pasado tras la finalización de las obras en abril, sino también las mensualidades de los tres meses anteriores.

Rego ha tratado este asunto en un encuentro con el colectivo de mariscadores en la sede de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, en el puerto de Oza. En la reunión han estado presentes a diputada nacionalista Iria Taibo, y los portavoces del Bloque en A Coruña y Culleredo, Francisco Jorquera y Tono Chouciño, además de los concejales Brais Cubeiro y Xabier Villarrenara, de Cambre y Culleredo, respectivamente.

"En resposta oral ao BNG, o propio secretario de Estado do Ministerio de Transición Ecolóxica, Hugo Morán, recoñecía que era absolutamente razoábel a concesión das axudas, mais o Estado non as concede co argumento de as competencias en materia marisqueira seren da Xunta", ha señalado Rego.

Por tanto, el BNG reclama la concesión de las ayudas, comenzando por esas deudas, y también insta al Gobierno central a que revise las deficiencias detectadas por el colectivo de mariscadores una vez concluidas las obras, que señalaron en un informe.

"Imos reclamar que se revise esa afectación. No seu momento nos congratulamos de que, grazas á presión social e á iniciativa política do BNG, se fixese a rexeneración da Ría, mais as obras teñen que facerse ben", ha añadido.

Discriminación de las mariscadoras

Por su parte, la eurodiputada nacionalista, Ana Miranda, ha denunciado la "discriminación" de las mariscadoras en la convocatoria de las "Ayudas autonómicas para la paralización temporal de las personas mariscadoras a pie" y ha confirmado que llevará este asunto a la primera Comisión de Pesca de la legislatura del Parlamento Europeo.

En un comunicado, sostiene que "la condición de persona beneficiaria será incompatible con el reconocimiento del derecho a la protección por desempleo, cese de actividad de trabajadores y trabajadoras autónomas y con el resto de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que resulten incompatibles con el trabajo de la persona beneficiaria", recoge Europa Press.

Con la excepción, apunta, de las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, en cuyo caso se descontará este período del derecho a percibir la ayuda.

Por otro lado, Miranda critica que el Gobierno gallego "no use" los fondos europeos disponibles para "cubrir los seguros en tiempos de falta de productividad y en tiempos de crisis".