Nueva protesta de mariscadores de O Burgo en A Coruña: "Un maltrato económico y psicológico"

Este martes 20 de agosto los mariscadores afectados por el dragado de la ría de O Burgo han vuelto a cortar un carril del Puente Pasaxe de A Coruña como viene siendo habitual desde hace semanas.

El portavoz de la cofradía de pescadores, Manuel Baldomir, ha detallado que las partes implicadas en este conflicto que afecta a decenas de familias no han podido reunirse este lunes por la ausencia de representantes del Gobierno y de la Consellería do Mar.

En este sentido, ha detallado que el encuentro ha sido emplazado, a propuesta de la Consellería do Mar, al próximo 2 de septiembre. Una fecha que Baldomir ha confirmado que comunicará a Xunta y Gobierno para que concreten si acudirán y en caso de imposibilidad fijar una nueva fecha. Inicialmente el encuentro será a las 11:00 horas.

"Seguiremos luchando, no somos los únicos porque el Concello de Culleredo y Oleiros hicieron mención a que para el dragado había que realizar un estudio impacto de ambiental. Desde la Consellería do Mar se nos informó que los estudios que tenían que ser presentados uno o dos meses después de realizarlo no los tenían", denuncian los mariscadores, que alegan que "el Ministerio se toma muy a la ligera el estudio de impacto ambiental incumpliendo plazos".

"Esto es un maltrato económico y psicológico, llevamos desde enero a abril sin cobrar a pesar de que en junio nos dijeron que en abril en un par de días se harían los ingresos en las cuentas de los trabajadores", exponen.

En este contexto, ponen de manifiesto también que "a sabiendas de que el documento oficial plasma que el dragado causa daño en el marisqueo, hay que esperar de 18 a 24 meses a que la cría alcance la talla comercial".

"No nos dan soluciones y eso cala en la cabeza de las personas porque no saben cómo será su futuro a corto y largo plazo", lamentan. En esta línea, recuerdan que no pueden faenar y no les dan soluciones: "Desde la cofradía luchamos para sacar adelante este problema y estamos en una situación tensa puesto que el panorama económico no es nada favorable", concluyen con pesimismo.