El Gordo de la Primitiva, en directo
Juicio de la Kitchen
Edad vivir en una habitación
La alternativa del diablo
Asalto Sánchez a Indra
Trump promete "un infierno" sobre Irán
Impuesto sobre las energéticas
Hacienda límite de pagos efectivo
Lección Países Bajos
Jubilados subida pensiones
Alemania permiso militar hombres
Declaración de la Renta
Seguridad Social IMV
Estatuto de Trabajadores
Marruecos cambia de estrategia
Seguridad Social autónomos
Destruir ropa tiendas
Dueños Singularu
Vino Rioja
Cocinero gallego
Pantalón Zara
Novedad Ikea
Bolso elegante Parfois
Deducción Renta
Nueva señal de tráfico
Hacienda sube impuestos
Multa DGT
China cambia de aliados
Deducción Renta
UE límite pagos efectivo
Hacienda deducción autónomos
Jubilados declaración de la Renta
Contrato alquiler
Atrasos nómina
Acceso baja laboral
Sauvignon blanc
Incapacidad temporal
Documento perros y gatos
Armario Action
Zapatero Primark
PINKCHIC guagua
Batería semisólida China
Reducir emisiones
Pam Bondi
Estrecho de Ormuz
Información "confidencial"
China pisa los talones a EEUU
Sustituto al petróleo
Deducciones Renta
Carlos Herrera pueblo
Obligaciones EEUU
Uso efectivo
Contrato alquiler vivienda
El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico
Ciudad española Patrimonio de la Humanidad
Comunidad de vecinos
¿Cuándo regresa Amertis?
Aemet avisa de lluvias persistentes
Bruselas prepara un plan de ahorro
No hace falta el DNI físico para alquilar un coche
El casero debe arreglar las goteras
Deducción para propietarios con vivienda habitual
Deducción 90% alquiler
Costa española protegida por la UNESCO
Ciudad romana
Simeone casa Madrid
Indemnización contrato alquiler
Seguro del coche en la Renta
Vacaciones después de una baja
China apuesta por la ecología
Contratos de alquiler
Subida del Euríbor
Impuesto Sucesiones
Viviendas eficiencia energética
Conjunto primavera Kiabi
O mundo está en crise, mais a electricidade ibérica resiste: a explicación é renovábel

O mundo está en crise, mais a electricidade ibérica resiste: a explicación é renovábel

Opinión

O mundo está en crise, mais a electricidade ibérica resiste: a explicación é renovábel

Un artículo de Xurxo López, Enxeñeiro Industrial e Director Executivo en E.nova Enerxía

Xurxo López
Publicada

Estamos a vivir un momento complexo a nivel global. A propia directora A propia directora da Organización Mundial do Comercio advertía estes días de que estamos ante a maior disrupción do comercio internacional desde as guerras mundiais. E, sen embargo, hai algo que chama a atención: esta vez, polo menos en Europa e nomeadamente na Península Ibérica, o prezo spot da electricidade non está a reaccionar como o fixo en 2022. Moita xente lembra ben aquel momento, cando a guerra en Ucraína provocou unha escalada brutal dos prezos do gas que acabou trasladándose directamente á factura da luz, xerando unha incerteza difícil de asumir para fogares e empresas.

Hoxe o contexto xeopolítico continúa a ser tenso, mesmo máis aínda, con conflitos activos e presión sobre materias primas como o petróleo e o gas. De feito, nas últimas semanas vimos fortes tensións nestes mercados. E, aínda así, o impacto sobre a electricidade está a ser moito máis contido. A explicación está, en boa medida, en que Europa fixo os deberes tras a crise de 2022 a respecto da súa dependencia do gas: reforzáronse as infraestruturas gasísticas, incrementáronse as reservas de gas natural e diversificáronse os provedores, facendo o sistema máis resiliente e menos vulnerábel a interrupcións externas.

Para alén diso, hai un segundo factor chave, e definitivamente determinante no caso ibérico: o avance das enerxías renovábeis. O peso do vento, do sol e da auga no mix eléctrico medrou de forma moi significativa, permitindo que o prezo spot da electricidade en OMIE dependa cada vez menos do prezo do gas. É o que podemos denominar como un novo paradigma chamado “escudo renovábel”. Grazas a este cambio estrutural, a Península Ibérica está a manter prezos da electricidade máis baixos que outras áreas do continente europeo máis dependentes do gas, mesmo en momentos de forte tensión internacional. Incluso estanse a dar situacións que hai poucos anos parecerían impensábeis, como horas con prezos moi baixos ou negativos, favorecidas por unha boa combinación de recursos renovábeis e condicións climatolóxicas favorábeis.

Este novo paradigma, ademais, non é só conxuntural, senón estrutural. Non responde unicamente a unha boa semana de vento ou a uns encoros cheos, senón a unha transformación do sistema eléctrico que se leva construíndo nos últimos anos. Un modelo no que os recursos propios —o sol, o vento e a auga— gañan peso fronte ás fontes externas, reducindo a exposición ás crises internacionais e mellorando a capacidade de resposta ante escenarios de incerteza.

Agora ben, isto non significa que todos os desafíos do sistema eléctrico fiquen resoltos. O sistema segue en transformación e presenta novos retos, como garantir a estabilidade da rede ou asumir certos custos asociados ao seu funcionamento, como agora os Servizos de Axuste. Mais iso é xa outro desafío que se debera tratar tamén.

Porén, hai unha lección clara: ser dependentes é unha debilidade, e reducir a dependencia é a mellor protección fronte á incerteza. Estamos mellor preparados, certo, mais non debemos baixar a garda. Nun mundo en crise e transformación, avanzar cara unha maior autonomía enerxética —tamén a nivel local, en empresas, explotacións e fogares— é unha decisión estratéxica. Porque, ao final, a mellor forma de enfrontar as crises non é prever todas, senón depender menos da próxima que veña.

Más en Opinión