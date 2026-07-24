La Policía Nacional detiene en Ferrol a un hombre por un robo con fuerza en un local de hostelería

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un robo con fuerza cometido en un establecimiento de hostelería de Ferrol.

Según ha informado el cuerpo policial, el individuo fracturó a mazazos la luna del local para acceder al interior y apoderarse de la recaudación de la máquina tragaperras.

Tras cometer el robo, emprendió la huida en un vehículo que fue localizado poco después por los agentes.

La investigación permitió identificar al sospechoso y, cuatro días después de los hechos, los policías encargados del caso procedieron a su detención tras realizar diversas comprobaciones y recoger varias testificaciones.

La Policía Nacional ha señalado además que el detenido ya había sido investigado meses atrás por otro robo con fuerza cometido en el mismo establecimiento.