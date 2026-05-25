Ferrol quiere "acabar con el feismo" de sus playas: instalará una nueva caseta modular de socorrismo en Doniños

El Concello de Ferrol renovará la iluminación y el mobiliario urbano de la calle Real, una de las principales vías del centro de la ciudad, dentro de una actuación valorada en más de 340.000 euros.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, avanzó este lunes que el gobierno local sacará próximamente a licitación este proyecto, financiado conjuntamente por el Concello y la Consellería de Vivenda.

"Estamos ejecutando actuaciones en prácticamente todos los barrios e impulsando también intervenciones en el centro urbano", señaló el regidor, que situó esta actuación dentro del proceso de modernización y homogeneización urbana de la ciudad.

La intervención permitirá renovar completamente la iluminación de este tramo de la calle Real, que actualmente cuenta con luminarias antiguas de vapor de sodio de alta presión de 400 vatios.

Un ahorro energético de más del 85%

El proyecto contempla sustituir los 17 puntos de luz existentes por nuevas luminarias LED de bajo consumo instaladas también en soporte de fachada, manteniendo así la configuración actual y evitando nuevos elementos sobre las aceras.

Con el nuevo sistema, la potencia instalada pasará de 6,8 kW a 0,97 kW, lo que supondrá un ahorro energético del 85,73% respecto a la instalación actual.

Además, se eliminará el cableado visible mediante el soterramiento de los cruces aéreos de instalaciones existentes, una medida orientada a mejorar la estética urbana de la vía.

El Concello prevé también una renovación integral del mobiliario urbano, ya que actualmente la calle carece de bancos y jardineras. El proyecto incluye la instalación de bancos ergonómicos, maceteros, puntos de recogida de excrementos caninos y carteles de bienvenida al barrio.

Según el gobierno local, todo el mobiliario será desmontable y se colocará sin invadir el itinerario peatonal para garantizar la accesibilidad.

El plazo previsto de ejecución de las obras será de tres meses.

Queremos acabar con el feísmo en nuestras playas José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol

Durante su comparecencia, Rey Varela avanzó además otra de las actuaciones impulsadas por el Concello para este verano: la instalación de una nueva caseta modular de socorrismo en la playa de Doniños.

"Queremos acabar con el feísmo en nuestras playas", afirmó el alcalde al explicar el nuevo modelo de instalaciones desmontables que el gobierno local quiere implantar progresivamente en distintos arenales del municipio.

La nueva infraestructura de Doniños contará con módulos independientes para socorrismo, vestuarios, duchas, aseos y rampas adaptadas, y formará parte de un plan de homogeneización de las instalaciones de playas

Rey Varela destacó también que Ferrol contará este verano con seis banderas azules, una más que el año pasado gracias a la incorporación de la playa de Ponzos.

"Ferrol cuenta con algunos de los mejores arenales de Galicia y seguiremos trabajando para ofrecer los mejores servicios", aseguró el alcalde.