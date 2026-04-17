Ferrol avanza en la reforma de Caranza para crear un nuevo campo de fútbol 11

El Ayuntamiento de Ferrol continúa avanzando en la remodelación de las pistas de fútbol de Caranza, un proyecto que permitirá transformar las actuales instalaciones en un nuevo campo de fútbol 11.

Los trabajos se centran en estos momentos en el movimiento de tierras necesario para la futura instalación de las gradas, según ha trasladado el concejal de Deportes.

La actuación abarca una superficie de 8.900 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto superior a los 809.000 euros, con el objetivo de unificar las dos pistas de fútbol 8 existentes en un único campo de fútbol 11 de césped artificial homologado.

Este nuevo espacio podrá dividirse de forma transversal en dos terrenos de fútbol 8, adaptándose así a distintas necesidades deportivas.

El proyecto incluye además todo el equipamiento necesario para la práctica deportiva, como porterías, banderines, banquillos cubiertos y redes de protección.

También se instalará una grada descubierta de hormigón prefabricado de 45 metros de longitud y siete niveles, ubicada sobre el talud resultante de la ampliación del campo.

Asimismo, las obras contemplan la implantación de un sistema de riego centralizado, drenaje con recuperación de agua y un nuevo alumbrado LED sobre mástiles, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de la instalación. Las zonas libres se completarán con la plantación de césped natural.

Mejoras en A Gándara

En paralelo, las mejoras en los campos de fútbol de A Gándara ya han sido adjudicadas por más de 306.000 euros y se prevé que las obras comiencen en las próximas semanas. Ambas actuaciones forman parte del proyecto estratégico Cidade do Deporte, cofinanciado por la Xunta de Galicia.

Estas intervenciones buscan modernizar las infraestructuras deportivas de la ciudad y adaptarlas a las necesidades actuales de clubes y deportistas, reforzando el papel de Ferrol como referente deportivo en la comarca.