Al menos un herido en un accidente en la AG-64 a su paso por San Sadurniño (A Coruña)
Por el momento se desconoce el número de ocupantes del vehículo y la gravedad de sus heridas
Un accidente de tráfico a la altura del kilómetro 17 de la AG-64 a su paso por el municipio coruñés de San Sadurniño, ha dejado al menos a una persona herida este viernes por la noche.
Según el 112, un particular alertó, sobre las 20:49 horas, a la central de emergencias de que un vehículo se encontraba volcado en el arcén de la vía y podría haber personas heridas en su interior.
Desde la central dieron aviso a los Bomberos del Eume, al equipo de urgencias sanitarias y a la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron hasta el lugar. Por el momento se desconoce el número de personas afectadas y el grado de gravedad de sus heridas.