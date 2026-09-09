El verano "histórico" de A Coruña: 1,5 millones de asistentes a fiestas y ocio de junio a agosto

La alcaldesa, a la izquierda, reunida este miércoles con los agentes turísticos de A Coruña. Concello de A Coruña

"A Coruña ha demostrado una vez más que es el gran polo cultural y turístico del noroeste peninsular". Hasta cuatro veces lo ha dicho este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, tras una reunión para hacer balance del verano con los principales agentes del sector del turismo en la ciudad.

Desde la festividad del San Juan hasta el festival Flores Rock, los eventos celebrados en A Coruña, gran parte de ellos organizados o patrocinados por el Concello, han atraído a numerosos visitantes. Hasta 1,5 millones entre junio y agosto (más de la mitad este mes, 854.000), según datos municipales, cifra "histórica" de récord que supera las ya elevadas que se registraron en los dos veranos anteriores, destacó Rey.

La alcaldesa recalcó que A Coruña "lideró la ocupación hotelera entre las ciudades gallegas" (84,37% de media en el conjunto del verano, con casi 106.000 viajeros alojados en hoteles en junio y julio y cerca de 220.000 pernoctaciones).

Inés Rey recordó que el incremento de visitantes no se ha visto afectado por la implantación de la tasa turística hace un año, el impuesto que carga las estancias por persona y día, hasta un máximo de cinco noches, en alojamientos coruñeses. "No se ha disuadido a nadie de venir a A Coruña, sino todo lo contrario. No se cumplieron los males de los profetas del apocalipsis".

Preguntada por la recaudación municipal en concepto de tasa turística, que también aplica Santiago y desde octubre lo hará Vigo, Rey no ofreció cantidades; los datos se conocerán próximamente.

El eclipse, los cruceros, la Torre

Las visitas a la Torre de Hércules, el tráfico de cruceros y el día del eclipse solar "reforzaron" el papel de la ciudad "como destino turístico internacional", expuso la alcaldesa.

Ángel Stanich, muy cerca del público en un concierto de este verano en la plaza de María Pita. Quincemil

Rey destacó cifras como las casi 50.000 entradas al faro romano, las 55 escalas de barcos entre julio y agosto y las 225.000 personas que siguieron el fenómeno meteorológico del pasado 12 de agosto.

La ocupación rozó el lleno en los hoteles ese día (99%), con reservas desde un año antes, y coincidieron 15.000 cruceristas en la ciudad. "Por transacciones bancarias de extranjeros, se produjo esa semana un aumento del 43%", dijo Rey.

El "excepcional" retorno económico generado por el turista internacional se tradujo en un gasto medio diario de 177 euros, 1.344 en una estancia media de 7,6 días. Este dato del INE no corresponde a A Coruña, sino al conjunto de Galicia, matizó la regidora.

Rey destacó además que la oferta patrimonial, cultural, de ocio y gastronómica de la ciudad crea un "marco incomparable" para el turismo MICE o de congresos, que se verá reforzado por las próximas conexiones aéreas nacionales e internacionales.

"Esto no es una casualidad. Es el resultado de una apuesta sostenida en el tiempo, un trabajo y una planificación rigurosa y una inversión decidida para que la ciudad sea más dinámica, más atractiva y con más oportunidades", resumió la alcaldesa de A Coruña.