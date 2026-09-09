Así es el MSC Virtuosa, el gigante de lujo que ha atracado en A Coruña con más de 6.300 pasajeros

El MSC Virtuosa ha vuelto a hacer escala este miércoles en A Coruña. El crucero de lujo se encuentra atracado en el muelle de Trasatlánticos con 6.334 pasajeros a bordo y tiene prevista su salida de la ciudad a las 18:00 horas.

El buque, que lleva ya varios años incluyendo A Coruña entre sus escalas, fue inaugurado en 2021 y pertenece a la familia Meraviglia de MSC. Con alrededor de 330 metros de eslora, tiene capacidad para unos 5.500 pasajeros y 1.800 tripulantes.

Sus dimensiones podrían hacer pensar que orientarse en su interior resulta complicado. Sin embargo, un empleado de MSC explica que los barcos de última generación están concebidos precisamente para facilitar los desplazamientos de los viajeros. En el Virtuosa, buena parte de la vida a bordo se articula alrededor de una gran galería central que recorre el buque de popa a proa.

Tiendas, cafeterías, restaurantes y espacios de ocio se distribuyen a lo largo de esta arteria. Sobre ella se encuentra uno de los elementos más llamativos del barco: una gran cúpula LED que, según MSC, es la mayor instalada en alta mar. Sus imágenes van cambiando durante el día y por la noche el espacio también acoge fiestas y espectáculos.

Restaurantes, chocolate y espectáculos

La oferta gastronómica incluida en el viaje combina restaurantes con servicio en mesa y un gran bufé que funciona aproximadamente 20 horas al día, desde las 06:00 hasta las 02:00 horas. Durante las franjas de menor actividad se reduce la oferta disponible, aunque se mantienen opciones como pizza, pasta, ensaladas o fruta.

La galería alberga además establecimientos que tienen un coste adicional. Uno de ellos es la chocolatería del maestro francés Jean-Philippe, donde se elaboran a bordo figuras de chocolate y macarons. También se encuentra allí el restaurante mexicano Hola! Tacos & Cantina, además de diferentes tiendas y negocios.

El dinero en efectivo prácticamente desaparece durante el viaje. Los pasajeros vinculan una tarjeta de crédito a su camarote y las compras realizadas a bordo se cargan posteriormente a esa cuenta. La excepción es el casino, donde sí puede utilizarse efectivo en determinadas mesas de juego.

Otro de los grandes espacios del Virtuosa es su teatro principal, en el que se programan dos o tres funciones cada noche en función de la temporada y la ocupación. MSC apuesta por musicales y espectáculos visuales y acrobáticos concebidos para que puedan seguirlos pasajeros de diferentes nacionalidades sin necesidad de compartir un idioma.

Un barco con 19 puentes… pero sin el número 17

El MSC Virtuosa cuenta con 19 puentes, aunque hay una peculiaridad en su numeración. Del 16 se pasa directamente al 18: no existe el puente 17.

La explicación está en una superstición italiana. "Es el número de la mala suerte en Italia", explica el empleado de la compañía. Por este motivo, los barcos de MSC prescinden de esta numeración, mientras que sí cuentan con un puente 13.

En las cubiertas superiores se concentran buena parte de las instalaciones de ocio. El barco dispone de piscinas, una de ellas cubierta, gimnasio, discoteca, diferentes bares y espacios infantiles divididos por edades.

La piscina de popa se transforma además cuando termina el día. Se retiran las hamacas y el espacio pasa a funcionar como zona de fiesta con luces, altavoces y DJ, llegando a mantener la actividad hasta altas horas durante la temporada alta.

A todo ello se suman un parque acuático y una tirolina, ambos incluidos para los pasajeros.

"Yate privado" dentro del propio crucero

Dentro del gigantesco barco existe también un espacio reservado al producto de mayor categoría de la compañía: MSC Yacht Club. Se trata de una zona independiente a la que no pueden acceder el resto de pasajeros ni los visitantes.

Cuenta con suites, recepción y zonas de descanso propias, además de piscina, solárium y restaurante privados. La compañía lo plantea como una forma de combinar la privacidad y los servicios de un yate con todas las posibilidades de ocio de un crucero de gran tamaño.

Desde ese espacio exclusivo hasta las fiestas junto a las piscinas, pasando por su cúpula LED, sus espectáculos o su parque acuático, el Virtuosa funciona prácticamente como una pequeña ciudad flotante. Este miércoles, no obstante, sus más de 6.300 pasajeros tienen A Coruña como escenario principal.