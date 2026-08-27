Volotea en A Coruña, la "buena noticia" de un regreso que refuerza su potencial aéreo nacional

Un avión de Volotea en la pista del aeropuerto de A Coruña. Cedida

El 4 de abril de 2019, jueves, dos manguerazos bautizaron el estreno de la compañía aérea Volotea en la pista del aeropuerto de A Coruña. Un Boeing 717 con 125 plazas, casi todas ocupadas, aterrizó en Alvedro procedente de Bilbao. La aerolínea empezaba una etapa que solo duraría un año, periodo que cerró con un más que aceptable 85% de ocupación.

Fueron dos frecuencias semanales, con 500 plazas, para conectar A Coruña con el País Vasco los jueves y los domingos. A Bilbao podrán volar de nuevo los coruñeses, otra vez con Volotea, después de que esta aerolínea fuese la única que presentase oferta por el contrato licitado por el Consorcio de Turismo para nuevas rutas nacionales.

La empresa también pretende operar vuelos a Sevilla, Alicante, Valencia y Málaga, ciudades estas dos que también conectó desde Alvedro hasta el pasado abril, con más de un 91% y de un 95% de ocupación el último mes completo respectivamente.

El contrato ha salido a concurso con un presupuesto de 6,5 millones de euros para tres años, con la posibilidad de una prórroga por otro año más. El Concello tiene la previsión de que los primeros vuelos despeguen antes de que acabe 2026.

Con anterioridad a los últimos enlaces con Málaga y Valencia, Volotea había regresado a la terminal coruñesa con una ruta inédita hasta entonces, Menorca. Funcionó solo en la temporada de verano de 2021 con dos frecuencias, lunes y viernes con una oferta de 7.200 plazas, y no regresó pese a su alta ocupación.

Volar desde Alvedro

El retorno de Volotea a A Coruña supondrá una ampliación considerable de la oferta de vuelos nacionales, mermada por la pérdida temporal de Málaga y Valencia este año. La recuperación de estas dos ciudades, así como la captación de Bilbao, Sevilla y Alicante permitirá contar, según el contrato, con un total de 203.000 plazas anuales para entre 1.030 y 1.128 vuelos.

Una vez se formalice el contrato con toda la documentación requerida por el Consorcio de Turismo se conocerán las frecuencias que tendrá cada nueva ruta. Se desconoce por ahora si Volotea, al operar cinco próximos destinos, tendrá base en Alvedro.

Viajeros esperan para facturar en la terminal del aeropuerto de Alvedro. Quincemil

Madrid (Iberia y Air Europa), Barcelona (Vueling), Gran Canaria (Binter) y Tenerife Norte (Vueling y Binter) son las otras cuatro rutas comerciales nacionales operadas desde A Coruña para los pasajeros regulares.

Los dos únicos destinos internacionales son Ginebra y Milán, ambos a cargo de la aerolínea Easyjet. El Ayuntamiento sacará a licitación en los próximos meses nuevos contratos para vuelos al extranjero, estrategia que sucede a la firma de un convenio de colaboración para promoción turística y empresarial con la multinacional textil Inditex por 1,5 millones.

No se conocen aún los destinos ofertados, aunque tanto la administración pública como la empresa desean que con las nuevas rutas al exterior se refuerce la conexión con los principales hubs internacionales para favorecer el tránsito de turistas y de viajeros corporativos.

"Optimismo" para el turismo

Agentes del sector turístico vinculados al aeropuerto de A Coruña acogen con "optimismo" el retorno de la operatividad de Volotea, compañía española creada en 2011 por los fundadores de Vueling que en los últimos años ha experimentado uno de los crecimientos más rápidos de Europa.

"En A Coruña ha operado bien con cuatro rutas, sin grandes incidencias. Creemos que ofrece un buen servicio, robusto, con destinos bien distribuidos", opina Alberto Maroto, portavoz de la plataforma Vuela Más Alto. "Ahora habría que reforzar las frecuencias nacionales y captar por fin los destinos internacionales", propone.

Las agencias de viajes ven el retorno de Volotea como una "buena noticia". "Es una compañía próxima a las agencias que nos permite ofrecer paquetes turísticos a destinos nacionales. Además, desde las zonas de Levante, Andalucía y País Vasco podrán acercarse a Galicia, para visitar los recursos más próximos o incluso realizar el Camino Inglés hacia Compostela", juzga el agente Agustín Vázquez, de Olamundo!