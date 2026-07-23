Santiago insiste en una coordinación "estratégica" para evitar duplicar rutas aéreas en Galicia

Santiago de Compostela ha apelado a la coordinación "estratégica" de los tres aeropuertos gallegos para evitar que se dupliquen rutas. Así lo ha señalado este jueves la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, Míriam Louzao, a preguntas de los medios tras la presentación del festival Electrofauna.

Las declaraciones de Louzao se producen horas antes de que la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo de A Coruña apruebe un convenio de colaboración con Inditex, que aportará 1,5 millones de euros para la promoción turística de la ciudad herculina, y la licitación de un nuevo contrato para captar conexiones aéreas desde Alvedro a Alicante, Valencia, Málaga, Bilbao y Sevilla.

A este respecto, el Concello da Coruña ha informado de que el convenio con Inditex estará en vigor en 2026 y 2027 y será prorrogable un año más. El Consorcio de Turismo convocará, tras la firma de este acuerdo que también incluye la aportación económica, un nuevo concurso para las rutas internacionales con las que trata de reforzar la conectividad del aeropuerto de Alvedro.

La portavoz municipal celebró la noticia de que Inditex vaya a aportar 1,5 millones de euros para la promoción turística de A Coruña. "As empresas están, e deben estar, moi interesadas na conectividade aérea e polo tanto está ben que tamén colaboren en poder facer campañas de comunicación para mellorar esa conectividade. É unha boa nova", indicó Louzao.

Respecto a las rutas nacionales que el ayuntamiento coruñés ha anunciado que licitará, la portavoz municipal insistió en la necesidad de una coordinación aeroportuaria: "Fai falta unha visión estratéxica, unha visión de país e unha coordinación aeroportuaria de país para que non suceda isto: que se vaian a duplicar rutas existentes, todas as rutas que anuncia A Coruña que vai licitar xa as temos no aeroporto Rosalía de Castro, algunha incluso duplicada".

"Era mellor ir a outros destinos para poder ter unha mellor conectividade global dentro do país, de Galicia", ha insistido Míriam Louzao, que ha pedido una vez más a la Xunta que asuma la coordinación entre los tres aeropuertos gallegos "cunha visión estratéxica e cunha visión responsable para que non sucedan cousas coma esta".

El aeropuerto de Santiago de Compostela dispone actualmente de rutas nacionales a Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Jerez de la Frontera, Lanzarote, Madrid, Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Sevilla y Tenerife (Norte y Sur), mientras que a nivel internacional vuela a Ámsterdam, Bruselas, Basilea, Cork, Dublín, Frankfurt, Ginebra, Londres (Heathrow, Gatwick y Stansted), Marrakech, Nueva York, París y Zúrich.

Precisamente, hace 15 días Wizz Air anunció que conectará el aeropuerto de Santiago de Compostela con Madrid, Valencia y Bilbao desde el próximo mes de noviembre, mientras que la semana pasada Vueling informó de que incorporará un quinto avión a su base en la capital gallega en el verano de 2027.