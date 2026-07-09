Contas reclama a los ayuntamientos de Galicia un "análisis más completo" sobre la tasa turística

La tasa turística que recarga las pernoctaciones en hoteles, viviendas de uso turístico (VUT) y otros alojamientos, además de cruceros desde enero, empezó a aplicarse en A Coruña a finales de septiembre de 2025; unos días después entró en vigor en Santiago de Compostela; el Concello de Vigo la aprobó en abril de este año y la aplicará a partir de octubre.

El Consello de Contas de Galicia ha pedido ahora a los tres ayuntamientos que hagan un análisis "más completo" respecto a la implantación de la tributación por estancias.

Un informe de auditoría exprés de la planificación e implantación de estos tributos elaborado por Contas contiene un estudio sobre los tres municipios de Galicia que tienen en tramitación o ya implantan estos recargos, entre ellos las tres ciudades mencionadas.

"Las ordenanzas fiscales deberían incluir un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos", advierte el Consello de Contas.

Recaudaciones y estimaciones

De acuerdo con el informe, en el cuarto trimestre de 2025 A Coruña recaudó 365.150 euros de la tasa turística, lo cual, en proyección, serían 1.460.600 euros al año, frente a los 2.500.000 estimados. Santiago obtuvo 548.000 euros en el cuarto trimestre, 2.192.000 en cómputo anual frente a 2.600.000 estimados.

La auditoría apunta al "reducido cumplimiento voluntario inicial" y también a que el recargo ingresado se corresponde con el cuarto trimestre, "de menor volumen de turistas" que el segundo o el tercero, por lo que establece que "cabe suponer que la recaudación total, sin perjuicio de posibles porcentajes de incumplimiento por los contribuyentes, estarán muy por encima de los cálculos iniciales de los ayuntamientos".

Críticas de Contas

El informe del Consello de Contas es crítico con el proceso que siguieron los ayuntamientos para implantar la tasa, tanto en sus pasos previos como xxx

"No existió con carácter previo a la aprobación de las ordenanzas un análisis bien motivado con cifras y retorno económico de las medidas e inversiones que se asumirán con la recaudación obtenida", censura.

Contas echa en falta en el trabajo previo a la aprobación de la ordenanza "posibles medidas complementarias" con impacto en el control turístico, como actividades de inspección turística, zonas de vivienda tensionada o la reorganización o reubicación de eventos de concentración turística. Recrimina también que no se aplicaron "medidas efectivas de incentivo" para los sectores "más afectados" por la normativa en trámite.

Turistas caminan por el centro de A Coruña. Quincemil

El órgano fiscalizador gallego señala que la publicidad de los procesos relacionados con la tasa "no fue efectiva": "Ni la población en general ni los colectivos más afectados dispusieron de una información previa completa".

"La ausencia de una tramitación ágil y relevante de los ingresos directamente afectados que se obtienen con el recargo sobre el impuesto turístico y la ejecución de las inversiones en turismo sostenible, era una problemática ya acreditada en otras administraciones públicas con anterioridad, pero los ayuntamientos gallegos no tomaron medidas para evitarla en la elaboración de las ordenanzas ni en su aplicación práctica inicial", reprocha Contas.

"Los ayuntamientos deberían incluir el análisis de los ingresos estimados y finalmente obtenidos, junto con la planificación de las medidas alternativas a la aplicación del recargo, en la fase de preparación de las ordenanzas, coadyuvando a una mejor planificación y ejecución de las inversiones a realizar con la recaudación obtenida", concluye.

A Coruña, Santiago, Vigo

La tasa turística que se aplica en las tres ciudades gallegas establece el cobro de un recargo de entre 1 y 2,5 euros por persona y día (un máximo de 2 euros en el caso de Vigo) para los turistas y viajeros que pernocten en establecimientos del municipio a lo largo del año. Su aprobación se produjo en el Pleno de la Corporación.

En A Coruña, el impuesto, que recoge algunas excepciones, vio la luz verde con el apoyo del BNG (que gobierna en otra ciudad que lo aplica, Santiago) y el rechazo del PP. En Santiago se aprobó apoyada por el PSOE, Compostela Aberta y los ediles no adscritos y con la abstención del PP. Y en Vigo no fue respaldada por populares y nacionalistas.

La Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación Provincia de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Corunna Cruise Terminal presentaron un recurso contra la tasa turística y solicitaron su suspensión cautelar, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó a finales de octubre pasado.

Un crucero y cruceristas en la Marina de A Coruña. Quincemil

Hoteles y hosteleros de Santiago también alegaron contra el recargo a las estancias y Unión Hotelera Compostela interpuso un recurso judicial.

El portavoz del Gobierno de A Coruña, José Manuel Lage, aludió al "equilibrio entre el crecimiento económico y la convivencia" y al "sostenimiento de los servicios públicos" como argumentos para defender la implantación del recargo turístico, y expresó que “la mayoría de los ciudadanos la apoyan”.

El Concello de A Coruña ha evitado valorar la reclamación del Consello de Contas de completar la documentación presentada por los municipios para defender la aplicación de la tasa turística.