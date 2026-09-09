La Xunta convocará con carácter retroactivo las ayudas para rehabilitar edificios a finales de año

La Xunta convocará con carácter retroactivo las ayudas para rehabilitar edificios residenciales y viviendas unifamiliares y para realizar actuaciones dentro de pisos situados en edificios. El Ejecutivo gallego destina a estas subvenciones un presupuesto de 13,6 millones de euros.

Así lo ha informado esta mañana la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, que ha participado junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, en una reunión con la presidenta del Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez Agrasar.

Precisamente, el encuentro sirvió para dar cuenta de estas ayudas "tan demandadas" cuya convocatoria estaba pendiente de la transferencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda (45,6 millones). La conselleira de Vivenda lamentó que debido al retraso de ocho meses en la transferencia, la Xunta no pudo convocar todavía las ayudas de este ejercicio, "toda vez que aún no están formalizados los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas".

El Ejecutivo autonómico, de esta forma, lanzará la convocatoria por anticipado de gasto a finales de año y abrirá el plazo de solicitudes en enero de 2027 con carácter retroactivo, de manera que las obras que hayan comenzado en este 2026 podrán ser subvencionables. El único requisito será que no estén finalizadas en el momento de la convocatoria.

¿Qué ayudas hay?

La Xunta ha concretado a este respecto que se convocarán dos líneas de ayudas.

Las primeras irán destinadas a la rehabilitación integral de edificios de viviendas, incluidas las unifamiliares. En este caso, se incluirán como subvencionables actuaciones para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la habitabilidad y sostenibilidad. En el primer caso, por ejemplo, se incluirán ayudas para envolventes de las fachadas y la cuantía podrá alcanzar hasta 8.000 euros por vivienda y 90 euros por m² de local, hasta un 40% del coste de la actuación.

Respecto a la accesibilidad, las ayudas podrán alcanzar hasta 13.000 euros por vivienda y 145 euros/metro cuadrado de superficie construida de locales comerciales y otros usos. La cuantía asciende a 18.000 euros si son personas mayores de 65 años o con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y en el caso de que el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, podrán alcanzar 20.500 euros.

Ya en el ámbito de la habitabilidad y sostenibilidad, se subvencionarán actuaciones de mejora o rehabilitación de los edificios, como la retirada de productos de la construcción que contengan amianto, medición o eliminación del gas radón o actuaciones relacionadas con la envolvente del edificio, dentro de las condiciones técnicas que fija el programa. La cuantía podrá alcanzar 20.500 euros por vivienda y 228 euros/metro cuadrado de local, en función del ahorro energético obtenido.

La otra línea de las aportaciones está dirigida a las intervenciones de rehabilitación dentro de las viviendas situadas en edificios. En este caso, serán para mejoras de la accesibilidad, con hasta 18.000 euros en función del grado de discapacidad de la persona solicitante y las de habitabilidad y sostenibilidad, dentro de las condiciones concretas establecidas por el programa, con hasta 7.500 euros por vivienda (40 % del coste).

Allegue le trasladó a Teresa Suárez Agrasar que las ayudas para accesibilidad, seguridad y habitabilidad podrán solicitarse de manera acumulativa, de modo que pueden alcanzar hasta 49.000 euros por vivienda.