La Xunta sorteará 50 viviendas públicas en A Coruña esta semana para alquiler accesible

Imagen de un sorteo anterior. Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.

La Xunta sorteará esta semana 98 viviendas de promoción pública destinadas a alquiler accesible en A Coruña y Ferrol. En el caso de la ciudad herculina, serán 50 pisos situados en el barrio de Xuxán, mientras que en Ferrol se adjudicarán otras 48 viviendas en el barrio de O Bertón.

El 40% de estas viviendas estarán destinadas a jóvenes menores de 36 años, según ha informado este martes el Gobierno gallego.

El primer sorteo tendrá lugar este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 horas en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña. Se celebrará ante notario entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda para el municipio de A Coruña como localidad preferente.

Las viviendas de la ciudad herculina corresponden a la parcela Z-28 de Xuxán, donde la Xunta está construyendo este nuevo parque residencial público.

48 viviendas en O Bertón

El segundo sorteo se celebrará este viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas en la Delegación Territorial de la Xunta en Ferrol. En este caso, se adjudicarán 48 viviendas de promoción pública situadas en el barrio de O Bertón.

Los pisos forman parte de dos edificios actualmente en construcción, ubicados en las parcelas 1 y 2 del barrio ferrolano, con 24 viviendas en cada inmueble.

Al igual que en A Coruña, el sorteo se realizará ante notario entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda para Ferrol como municipio preferente.

Requisitos

Para poder participar en los sorteos es necesario, entre otros requisitos, estar inscrito en el Registro Único de Demandantes de Vivienda y tener A Coruña o Ferrol como municipio preferente.

Además, los solicitantes deberán residir o trabajar en el municipio correspondiente, no disponer de una vivienda en propiedad y acreditar unos ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y cuatro veces el IPREM. En el caso de las familias numerosas, el límite se eleva hasta 4,5 veces el IPREM.

Una vez realizados los sorteos, la Xunta publicará las listas provisionales de adjudicatarios, que dispondrán de un plazo de diez días para presentar reclamaciones.

Después se publicarán las listas definitivas y los adjudicatarios tendrán nuevamente diez días para aceptar o renunciar a la vivienda.