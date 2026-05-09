Así será el Edificio Mirador Plaza en O Castrillón, A Coruña: 46 viviendas de hasta 4 dormitorios

En A Coruña hay varias promociones de obra nueva. Desde el Edificio Montevideo en Pérez Ardá hasta construcciones que hacen crecer los barrios de la ciudad, como es el caso del Edificio Mirador Plaza, situado enfrente al parque de Pablo Iglesias, en el barrio de O Castrillón.

El barrio de O Castrillón contará con un nuevo edificio de 46 viviendas de 1 a 4 dormitorios próximamente. La construcción está en marcha y ya se han vendido algunas de sus viviendas. Actualmente, en Idealista la opción menos cara cuesta la friolera cantidad de 410.000 euros.

Edificio Mirador Plaza, frente al parque de Pablo Iglesias

Ubicación del Edificio Mirador Plaza, en O Castrillón edificiomiradorplaza.com

El barrio de O Castrillón se prepara para una transformación urbanística que marcará su evolución en los próximos años. Entre los proyectos previstos destacan varias promociones residenciales, incluyendo tres torres de 17 plantas que han generado cierto debate y conflicto vecinal.

Más allá de la polémica, el desarrollo inmobiliario refleja el creciente interés por esta zona de la ciudad, cada vez más valorada.

Uno de los proyectos que ya está en marcha es el Edificio Mirador Plaza, una obra que apuesta por un concepto moderno de vivienda adaptado a las necesidades actuales. Ubicado en una zona estratégica del barrio, el inmueble combina tranquilidad y cercanía a servicios y buenas conexiones.

Se encuentra en pleno parque de Pablo Iglesias, uno de los principales puntos de encuentro de los vecinos de O Castrillón que es perfecto para los más pequeños. Además, a pocos minutos a pie se encuentra el Parque de Eirís, un amplio espacio que se ha convertido en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad.

Edificio Mirador Plaza, en A Coruña edificiomiradorplaza.com

El barrio, consolidado desde hace décadas, dispone de una amplia red de servicios: centros educativos públicos como las escuelas infantiles A Galiña Azul y Carricanta, el CEIP Juan Fernández La Torre y el IES Monte das Moas, así como instalaciones deportivas como el Polideportivo de O Castrillón, que cuenta con gimnasio, piscina y salas para actividades.

También cuenta con una gran variedad de supermercados y pequeñas tiendas de alimentación, además de líneas de transporte público (en la misma calle del edificio hay parada de bus urbano y en la de al lado una parada de taxis). Es un barrio con mucha vida y con muchos locales de hostelería.

Además, está muy cerca de las principales vías de entrada y acceso a la ciudad, lo que facilita la movilidad y te evita grandes atascos a la hora de desplazarte.

Mirador Plaza se compone de 46 viviendas de diferentes tipologías, desde uno a cuatro dormitorios, todas ellas con terraza, garaje y trastero. Cuenta con áticos con unas vistas envidiables a todo el barrio.

Vistas del Edificio Mirador Plaza edificiomiradorplaza.com

Viviendas en venta en Mirador Plaza

Actualmente, Idealista tiene cinco pisos disponibles en venta, todos ellos de tres y cuatro dormitorios, con un precio mínimo de 410.000 euros.