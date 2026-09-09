HATTA Energy disparó su facturación hasta los 3.495 millones de euros en 2025

HATTA Energy, con sede en Oleiros (A Coruña), cerró 2025 con una facturación consolidada de 3.495 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 72,7% respecto al ejercicio anterior, cuando alcanzó los 2.024 millones. La compañía, considerada uno de los principales operadores de hidrocarburos de España, ha presentado sus cuentas auditadas correspondientes al pasado año.

El crecimiento de la actividad también se ha reflejado, según los datos facilitados por la energética, en su contribución a las arcas públicas. HATTA asegura haber aportado durante 2025 más de 1.900 millones de euros en concepto de IVA e impuestos especiales, frente a los 209 millones contabilizados un año antes.

La compañía atribuye el incremento de su cifra de negocio a varios factores, entre ellos una reducción del fraude en el sector, el aumento de la demanda nacional y la ampliación de sus acuerdos de compra con grandes operadores internacionales.

Estos nuevos contratos, explica la empresa, le permitieron responder a un volumen de demanda que durante el ejercicio anterior no tenía capacidad para cubrir y mejorar, al mismo tiempo, la gestión de su aprovisionamiento.

De seis a 35 barcos importados

Uno de los cambios más significativos durante 2025 estuvo en las importaciones. HATTA Energy señala que las dificultades para adquirir producto a las refinerías españolas la han llevado a recurrir en mayor medida al mercado internacional.

Como consecuencia, la compañía pasó de importar seis barcos en 2024 a 35 durante 2025. La energética sostiene que este incremento de las compras en el exterior le ha permitido ampliar la disponibilidad de combustible en el mercado español.

El CEO de HATTA Energy, Javier Alonso, considera que los resultados "reflejan la solidez financiera de la compañía, su capacidad de seguir invirtiendo y creciendo" y la consolidación de su proyecto empresarial.

Alonso defiende además el papel de operadores como HATTA para incrementar la competencia y permitir que las estaciones de servicio independientes puedan escoger entre diferentes proveedores.

La compañía recuerda que en diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le otorgó la condición de "operador principal" en España.

Las ventas continúan creciendo en 2026

La tendencia al alza se ha mantenido durante la primera mitad de 2026. HATTA Energy cerró el semestre con un volumen vendido de 1.902.469 metros cúbicos, un 10% más que los 1.730.493 registrados en el mismo periodo del año anterior.

También aumentaron las importaciones de gasóleo. Entre enero y junio alcanzaron los 1.347.960 metros cúbicos, frente a los 896.125 del primer semestre de 2025.

Para abastecerse, la compañía introdujo en España 25 barcos de gasóleo durante los seis primeros meses del año, cinco más que en el mismo periodo de 2025 y a un ritmo medio aproximado de uno por semana.

HATTA vincula este volumen de importaciones a sus acuerdos con grandes operadores internacionales y sostiene que esta estrategia ha contribuido a mantener el suministro y la disponibilidad de producto en España en momentos de tensión en los mercados internacionales.

La energética encara así la segunda mitad de 2026 después de un ejercicio en el que elevó su facturación más de un 70% y con un volumen de ventas que continúa creciendo respecto al año anterior.