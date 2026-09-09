Las acciones de Inditex caen más de un 3% pese a lograr resultados semestrales de récord

Las acciones de Inditex se han dejado más de un 3% en los primeros compases de la sesión bursátil de este miércoles, pese a comunicar la compañía textil unos resultados semestrales de récord con un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026, entre el 1 de febrero y el 31 de julio), un incremento del 6,8% respecto a un año antes.

Además, el beneficio del segundo trimestre, de mayo a julio, se situó en los 1.605 millones de euros, lo que supone un repunte del 8% frente a los 1.486 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

Las acciones de la multinacional han caído un 3,33% sobre las 10:15 horas y lideraban las pérdidas del selectivo madrileño hasta intercambiarse a 54,64 euros por títulos y a mucha distancia de sus máximos de 59,1 euros por acción.

Pese a los resultados positivos, los analistas esperaban una reacción negativa en los mercados: "Las ventas baten las estimaciones, pero el margen Ebit se deteriora más de lo esperado por un fuerte aumento de los costes operativos", señala la analista de Bankinter, Elena Fernández-Trapiella.

Aunque Inditex continúa demostrando su capacidad de capturar demanda en un entorno adverso y superar el crecimiento de competidores como H&M, "el crecimiento de los costes erosiona los márgenes".

En la misma línea, los analistas de XTB aseguran que la debilidad que las marcas occidentales están mostrando en Asia "también está perjudicando a Inditex". "El crecimiento de los ingresos en dicha región (que también incluye resto del mundo) fue de tan solo un 0,9% interanual en el semestre completo. Excluyendo dicha área, el crecimiento de los ingresos es del 8,9%, con un gran desempeño de Europa (sin España)", apostillan.

"Se mantiene el buen tono de crecimiento de las ventas ex divisa de cara al inicio del tercer trimestre, con un impacto divisa que debería ser más reducido en el segundo semestre que en el primer semestre", añaden los analistas de Renta 4.

Las ventas de Inditex en el segundo semestre crecieron un 7,6% con respecto al primer semestre de 2025 y alcanzaron 19.755 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como online. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2%.

Mercado y optimización

Debido al "fuerte desempeño operativo", el inventario de Inditex creció un 9,3% a 31 de julio de 2026 respecto a la misma fecha del año anterior.

Durante este periodo, el grupo ha llevado a cabo actividades de optimización (reformas, reubicaciones, nuevas aperturas y absorciones) en 51 mercados. Al cierre del periodo, Inditex operaba 5.444 tiendas.

Todas sus cadenas han incrementado sus ventas durante el primer semestre. Zara logró unas ventas de 13.783 millones de euros, frente a los 13.150 millones de euros del primer semestre de 2025.